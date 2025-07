Momentos memorables de Ángela y Nodal en su primer aniversario de casados | VIDEOS

Hace un año, el 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Morelos, rodeados de familia y algunos amigos cercanos. Desde entonces, su unión —muy celebrada por unos, cuestionada por otros— ha alternado momentos de gloria con controversias que no han dejado de seguirlos.

Repasa algunos momentos memorables de Ángela y Nodal en su primer aniversario de casados:

Controversias públicas por la abrupta separación de Cazzu y Nodal, poco antes de casarse con Ángela Aguilar

Una de las más debatidas fue el abrupto romance tras la separación de Nodal con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija. Ángela afirmó que nadie salió herido, que “no se rompió ningún corazón” porque todos estaban al tanto de la historia. Sin embargo, Cazzu negó totalmente estar al tanto y lo desmintió públicamente. Nodal también hizo un video aclarando: “Yo no engañé a nadie… tomé una decisión, no hay que hacerse cuentos”.

Christian Nodal y Cazzu con su bebé y junto al médico que los atendió durante el embarazo. ı Foto: Instagram

Matrimonio acelerado entre Ángela y Nodal, dicho por Pepe Aguilar

El padre de Ángela, Pepe Aguilar, reconoció que la boda fue muy rápida y que le sorprendió la premura con la que se planificó todo. Admitió que fue un momento de shock, aunque se mostró orgulloso de su hija. La joven también reveló que contrajo matrimonio casi dos meses después de anunciar su relación con Christian Nodal.

TE RECOMENDAMOS: Polémica en certamen de belleza La polémica de Jesus Cancino y por qué quieren que REGRESE el premio de Mr Model México 2025

“Hicieron las cosas muy rápido, ya como ‘somos novios, ya nos vamos a casar’, espérense tantito. (...) sé que lo que es muy rápido se puede acabar muy rápido”, dijo el cantante en el podcast de El Búnker de Mau Nieto y Roman Torres.

Sin embargo, en otra entrevista con Ventaneando afirmó que los jóvenes le confesaron que se enamoraron desde que se conocieron en 2018 durante la gira Jaripeo sin Fronteras en Estados Unidos, cuando Nodal tenía 17 años y Ángela 14.

#LoVisteEnVentaneando: ¿Cómo vivió Pepe Aguilar la noticia de que Ángela Aguilar se casaría con Christian Nodal.? 😱 💍#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/LeaZezznhx — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 12, 2025

Christian Nodal ‘no puede vivir sin el huevo en salsa’ que le prepara Ángela Aguilar, asegura ella

Durante una visita al programa El Brunch de Los 40, Ángela Aguilar, intérprete de “Inevitable”, reveló que la cocina es una forma especial de expresar su amor hacia su esposo, Christian Nodal. La cantante compartió que preparar alimentos es una manera de demostrar afecto.

Según relató, hay platillos que Nodal no puede dejar de comer si los prepara ella, como su característico huevo en salsa, frijoles y tortillas hechas a mano. Aunque la pareja cuenta con un chef que los acompaña en sus viajes, Christian siempre nota la diferencia cuando Ángela no ha sido quien cocinó. “Es muy extraño, pero se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles”, declaró.

Sin embargo, surgió una entrevista donde Nodal afirma que no le ha tocado probar la comida que hace su esposa.

Ángela Aguilar exige que la llamen señora González por casarse con Christian Nodal: ‘Aunque les cueste’

En una entrevista para Tu Buena Vibra Show, Ángela Aguilar compartió lo feliz que se siente en esta nueva etapa de su vida como mujer casada. Al hablar sobre si le agrada que le digan ‘señora’, la intérprete comentó que, pese a su matrimonio, quienes la conocen desde pequeña aún le dicen “Angelita”.

Incluso mencionó que cuando le dicen señorita llega a molestarse, y entre risas mostró su anillo de compromiso. Finalmente, dijo que prefiere que la llamen “señora González, aunque les cueste más trabajo”, en alusión al apellido de Christian Nodal, lo cual desató burlas y críticas en redes sociales.