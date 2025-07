Alex Montiel es hospitalizado, ¿podrá boxear contra Franco Escamilla?

Previo a su pelea contra Franco Escamilla en el Supernova Strickers Orígenes, el influyente creador de contenido y comediante Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir fotografías y videos desde una cama de hospital, recibiendo suero intravenoso. Las imágenes provocaron varías especulaciones, y el propio Montiel aclaró la situación con su característico tono irreverente.

Alex Montiel es hospitalizado previo a su pelea contra Franco Escamilla

En las publicaciones de Instagram, a Alex Montiel se le ve recostado con bata hospitalaria, suero conectado al brazo y expresión tranquila. Para calmar rumores, compartió un mensaje en tono de broma: “Parada en los pits, recargando energía para ponerme como campeón. ¡Ni se espanten eh, son vitaminas de Súper Sayayin!”. Aclaró que no fue una emergencia médica, sino una terapia intravenosa preventiva con vitaminas para recargar fuerzas.

Algunos comentarios hechos por sus fans fueron: “No nos asustes Escorpión”; “Que te mejores bro”; “Ya cuídate, necesitamos más entrevistas al volante”.

La hospitalización del creador de contenido ocurre en un contexto complicado para Montiel, quien recientemente fue protagonista de un escándalo luego de que Fabiola Martínez, conductora e influencer, revelara audios, mensajes y fotografías que evidencian una relación prolongada con él, a pesar de que él está casado con Danna Arizu. Se acusó al creador de contenido de planear tener un hijo con Martínez mientras seguía casado.

¿Alex Montiel podrá boxear contra Franco Escamilla, pese a ser hospitalizado?

Pese a su reciente hospitalización, Alex Montiel aseguró que sólo se trató de una terapia intravenosa preventiva, sin complicaciones graves. Esto da a entender que físicamente está en condiciones de seguir trabajando, incluyendo su próxima pelea, en el Palacio de los Deportes, donde se enfrentará con Franco Escamilla.

Supernova Strickers Orígenes se celebrará como se tiene previsto este 17 de agosto. En el evento se enfrentarán, además de Alex Montiel vs Franco Escamilla, también pelearán Alana Flores vs Gala Montes, Milica vs Mercedes Roa, Shelao vs Luis Pride y Westcol vs Mario Bautista.

Además, la cantante argentina María Becerra se presentará en el evento como parte de los actos musicales que acompañarán al evento deportivo de influencers y creadores de contenido.

Los boletos para el Supernova Strickers Orígenes ya están a la venta en Ticketmaster. Los precios van de los $488 a los $3,050 pesos mexicanos, más cargos de servicio, de acuerdo con la zona en la que desees admirar el espectáculo.