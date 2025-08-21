Así fue el fatal accidente en moto en el que murió Brent Hinds, guitarrista y cofundador de Mastodon

El mundo de la música de heavy metal está de luto por la muerte del guitarrista Brent Hinds, quien fue fundador de la banda Mastodon. El músico falleció en un terrible accidente de motocicleta en Atlanta, Estados Unidos.

Los medios locales de ese estado reportaron el accidente y también revelaron que la persona que murió en este incidente era una reconocido músico en la escena del metal a nivel mundial.

Así fue el accidente en el que murió Brent Hinds de Mastodon

De acuerdo con la información difundida en medios de Atlanta, se dio a conocer que el accidente en el que murió el músico ocurrido la noche de 20 de agosto alrededor de las 23 horas locales.

Lo que pasó fue que Brent Hinds se impactó contra un vehículo y es que el guitarrista viajaba en su motocicleta Harley Davidson la intersección de Memorial Drive y Boulevard, cuando una camioneta BMW no cedió el paso al girar y el músico se accidentó, según datos de la policía.

Así quedó la motocicleta de Brent Hinds de Mastodon ı Foto: Atlanta News First

El músico fue trasladado al hospital, pero murió poco después, el forense confirmó la muerte del músico.

En las imágenes que difundieron los medios de Atlanta se puede ver cómo quedó la moto de Brent Hinds, pues en las fotos se observa que en un costado está una camioneta negra y a un lado de este vehículo se aprecian las llantas de una motocicleta. En las fotos, también se ve que la zona está acordonada por los policías.

¿Quién era Brent Hinds de Mastodon?

Brent Hinds era un reconocido músico, se lanzó a la fama al fundar la banda de heavy metal Mastodon en el año 2000, junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor.

El tercer álbum de estudio de Mastodon, “Blood Mountain” de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio ninguna razón para su partida. La banda dijo que habían “decidido mutuamente separarse”, pero comentarios hechos por Hinds en Instagram indicaron una relación difícil con sus compañeros.

Mastodon se pronunció sobre la muerte de Brent y escribió el siguiente mensaje en redes sociales: “Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos”.

Este 21 de agosto ha sido un día negro para la música, porque en México, los fans del rock están de luto por la muerte de Xava Drago de CODA.