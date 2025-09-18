Mira el increíble parecido entre Aldo de Nigris y Toño de Nigris

Durante la reciente post gala de La Casa de los Famosos México 3 presentada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, expresó que ve un gran parecido físico y de personalidad entre Aldo y su tío Toño, fallecido hace quince años.

Este comentario confirma lo que muchos usuarios han notado en redes sociales. Incluso en TikTok circulan videos donde se observa a Aldo en momentos cotidianos, mostrando gestos y expresiones que han hecho recordar al público a su tío Antonio, o Tano, por su gran similitud.

¿Quién era Toño o Tano de Nigris?

Toño de Nigris, cuyo nombre completo era Antonio de Nigris Guajardo, fue un futbolista mexicano que nació el 1 de abril de 1978 en Monterrey, Nuevo León. El deportista era conocido por ser un delantero carismático y con habilidad de goleador. Además, era hermano del también futbolista Aldo de Nigris y de Poncho de Nigris, influencer y empresario.

Toño de Nigris jugó en varios equipos de futbol, tanto en México como en el extranjero. Su carrera incluyó clubes como:

Rayados de Monterrey (su equipo debut)

Club América

Pumas UNAM

En el extranjero jugó en equipos de España (Villarreal), Turquía (Gaziantepspor, Ankaraspor), Grecia, Colombia y Brasil

El deportista también fue convocado en varias ocasiones a la selección mexicana, donde logró anotar algunos goles importantes en partidos amistosos y eliminatorias.

Recordando debuts en selección con gol, el de Toño de Nigris siempre será uno de los más recordados. Tremendo golazo pic.twitter.com/5GCBBsn3rh — Nazario Assad (@polloassad12) September 10, 2023

¿De qué murió Toño de Nigris, tío de Aldo?

Toño de Nigris, tío de Aldo, falleció el 15 de noviembre de 2009, a los 31 años, en Lárisa, Grecia, mientras jugaba para el club AE Larisa.

La causa oficial de su muerte fue un infarto al miocardio (ataque cardíaco). Según reportes de ese momento, el futbolista comenzó a sentirse mal durante la noche y fue llevado al hospital, donde lamentablemente falleció.

Su muerte causó gran conmoción en el mundo del fútbol mexicano e internacional, ya que era un jugador muy querido por su carácter alegre y su entrega en la cancha. Además, su hermano Poncho de Nigris siempre recuerda con cariño y dolor al deportista.

Te mostramos una foto de Toño de Nigris y de su sobrino Aldo, actual habitante de LCDLF. El futbolista que falleció repentinamente en 2009 era hermano de la mamá del joven influencer.

Toño y Aldo de Nigris ı Foto: Especial

Toño, Aldo y Poncho de Nigris son tíos del habitante de La Casa de los Famosos México 3, Aldo Tamez de Nigris. Pese a que De Nigris es el apellido materno del influencer regio Aldo, en el mundo del entretenimiento es más conocido como Aldo de Nigris, lo que puede causar algunas confusiones, pues su tío es conocido del mismo modo.