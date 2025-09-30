Christian Nodal aparece con Lucero en revista y usuarios critican: ‘Quieren limpiar su imagen’

Christian Nodal y Lucero sorprendieron al público en redes sociales tras revelarse una portada de la revista Eres donde posan juntos los cantantes. Sin embargo, el impacto no fue necesariamente positivo, sino que estuvo lleno de críticas por quiénes no simpatizan con el cantante de regional mexicano.

Y es que Christian Nodal se ha convertido en un personaje polémico y poco querido por el público tras su romance con Ángela Aguilar. Por su parte, Lucero sigue siendo una de las artistas más queridas por el público mexicano, lo que ha quedado claro por los comentarios.

Tras la revelación de la portada, las fotos y la entrevista que se realizó a las dos generaciones de músicos que piensan colaborar en el futuro, han habido fuertes comentarios en redes sociales, principalmente de quienes acusan a la publicación de querer limpiar la imagen de ‘El Forajido’.

Y es que señalan que la ex esposa de Mijares “cayó muy bajo” por haber aceptado aparecer en una revista y ni hablar de la posibilidad de una colaboración musical, que si bien muchos aseguran que sería un éxito, otros no se muestran demasiado convencidos al respecto.

Te dejamos algunas de las reacciones:

"Lucero te amo pero por qué con esa ching*dera“.

"Lucero, estás muy por encima de Nodal, no debieron involucrarla con él".

“Caíste muy bajo”.

“¿Nodal qué? Muy a fuerza quieren limpiar su imagen “.

“Nada que ver con un padre vicario”.

“El momento más humilde de Lucero”.

“Después de hacer portadas con Alejandro Fernández y otros grandes... En fin, lo que sea por blanquearle la imagen al tipo”.

No supero los comentarios de que Nodal ya se enamoró de Lucero 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/z0LCHPyznU — None 💜 (@nohelia_lm) September 30, 2025

Otros usuarios comenzaron a bromear con que ‘el alma enamorada’ ya habría olvidado a Ángela Aguilar y ahora estaría detrás de Lucero después de haber colaborado juntos en la revista, lo que desató nuevas risas y burlas de quienes recuerdan como el famoso se separó de Cazzu para casarse con su actual esposa en menos de un mes.

A través de redes sociales, se han hecho virales algunos clips de la entrevista de los famosos juntos donde hablan de sus carreras en el género regional mexicano, así como la posibilidad de una futura colaboración entre ellos y como la famosa ve al artista “como un hijo”.

Ante ello, el público simplemente desea que la mala fama de Christan Nodal no vaya a afectar a Lucero con esta nueva alianza que se ha formado entre los dos y que ha generado todo tipo de comentarios.