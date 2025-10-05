Dalilah Polanco gana el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 3

Dalilah Polanco se ha convertido en el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 3. Aunque la actriz generó gran simpatía en la audiencia, no le bastó para quedarse con los cuatro millones de pesos que ofrece el programa a su primer lugar, que ganó Aldo de Nigris.

Dalilah queda en segundo lugar en LCDLF

A veces vista como villana y otras como heroína, Dalilah Polanco es una de las participantes que logró dejar huella en esta temporada de La Casa de los Famosos México 3 por su forma de mezclar el humor con las polémicas, dando así con contenido variado.

En ese sentido, desde el inicio destacó como Sor Dalilah, en referencia a que no escucha bien de un oído y que fue la primera en buscar una estructura dentro de la casa, siendo siempre abierta sobre su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) por el que buscaba mantener el orden.

TE RECOMENDAMOS: Triunfa en el reality Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3

La famosa se convirtió en ‘la jefa de la cocina’, a pesar de que también otras personas participaban en hacer la comida para el resto de los habitantes, evitando que se monopolizara el importante espacio. Esto generó sus primeros roces con Ninel Conde y también con Mar Contreras.

Con Mar, Dalilah tuvo varios conflictos por diferentes motivos; sin embargo, al final lograron convivir de manera tranquila entre si, a pesar de los enfrentamientos que sí hubo entre ambas.

Por fin llegó el día.

Meses siguiendo, viendo y sufriendo esta mamada para por fin verte salir como la dueña, patrona y ganadora de la casa.

Gracias por todo Dalílah Polanco.#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/zvq8SIQelt — ₗₐ cₐₛₐ dₑ ₗₒₛ fᵤₙₐdₒₛ (@Error404coffee) October 5, 2025

La actriz destacó por su forma de alzar la voz cuando algo no le parecía. Fue una de las únicas que mencionó las acusaciones de abuso físico de una ex pareja de Adrián Di Monte, además que no dejó de criticar a Alexis Ayala hasta el último momento por tener una actitud tachada de misógina.

Su forma de ser frontal le hizo recibir mucho apoyo por parte del público, a pesar de que también fue blanco de críticas por esconder comida porque habían habitantes que “no se la merecían” y porque afirmó que estuvo en la secta NXIVM.

A pesar de todo, el apoyo a Dalilah Polanco no hizo más que aumentar con el paso de las semanas y esto provocó que ahora, se haya convertido en la segunda finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.