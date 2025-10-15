Las supuestas fotos de Elisa La Yuca por las que la amenazan

Elisa Espinosa, creadora de contenido conocida en redes sociales como Elisa La Yuca, denunció hace unos días ser víctima de violencia digital tras haber sido amenazada con la difusión de material íntimo que supuestamente compartió durante una relación virtual.

La joven originaria de Yucatán relató entre lágrimas que se encuentra en una situación de acoso y chantaje que ha afectado gravemente su estabilidad emocional. Algunos usuarios aseguran que las fotografías ya fueron difundidas en redes sociales, lo que agravaría la situación.

Según narró Elisa La Yuca en un video publicado en TikTok, el conflicto comenzó luego de sostener una relación en línea con un seguidor durante aproximadamente dos años. “Él me decía que solo quería como una amistad, como un amigo o un seguidor, hasta ahí”, expresó.

Durante ese tiempo, Elisa reconoció haber compartido contenido íntimo con esta persona, motivada por muestras de afecto y obsequios que le enviaba.

“Incluso hasta me amenazó y me dijo que yo tenía que enviarle algo porque él ya puso su dinero, yo accedí y le envié unas fotos en ropa interior”, dijo entre lágrimas Elisa La Yuca.

Sin embargo, al negarse a formalizar una relación sentimental fuera de lo digital, él presuntamente comenzó a amenazarla con publicar las imágenes que ella había enviado en confianza.

Con voz quebrada y visiblemente afectada, Elisa La Yuca explicó que su mayor temor es que salgan a la luz esas imágenes, ya que su familia desconoce por completo la situación. La influencer también aseguró que las amenazas han escalado al punto de sentirse constantemente vigilada y vulnerable.

“Estoy aquí para que nadie más pase por esto en silencio”, declaró en el clip.

En redes sociales, diversos usuarios y creadores de contenido afirman que las fotos y videos de Elisa La Yuca ya fueron filtrados y que circulan en canales de Telegram y X bajo títulos como “Elisa La Yuca video viral”. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concretas que confirmen la autenticidad de dicho material.

Se especula que las fotografías de la joven son bastante explícitas y ella aparece en ropa interior posando frente a un espejo. Ella habría tenido 17 años cuando envió dicho contenido al hombre que ahora la amenaza.

Elisa La Yuca ya denunció este delito

Elisa La Yuca reveló con sus seguidores que acudió a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para interponer una denuncia formal. Su caso es considerado por la ley mexicana como violencia digital, la cual está contemplada y sancionada por la Ley Olimpia.

Esta ley, vigente a nivel nacional desde 2020, es un marco legal que fue creado para castigar la difusión no consentida de contenido íntimo, una grave violación a la privacidad.