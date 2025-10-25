Esto reveló Jawy sobre la cancelación de la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena

Esto revela Jawy sobre la cancelación de la boda del chef Poncho y Litzy

Durante una reciente transmisión del reality show La Granja VIP de TV Azteca, Jawy Méndez, exparticipante de MasterChef Celebrity, sorprendió a sus compañeros al revelar detalles sobre la boda de la cantante Litzy y el chef Poncho Cadena.

El también exconcursante de Exatlón México afirmó que recibió la información momentos antes de ser aislado dentro del programa. Te contamos qué fue lo que reveló.

Jawy Méndez, durante una charla en la cocina de La Granja VIP, reveló un dato que sorprendió a los habitantes del reality: la cantante Litzy y el chef Poncho Cadena ya no se casarán.

“Ya no se van a casar, última noticia que me llegó antes de entrar aquí”, declaró Jawy frente a las cámaras del 24/7 del programa. Los demás habitantes aseguraron no poder creer la noticia, pues se trata de una de las parejas favoritas del público y del mundo del espectáculo.

El conductor no supo precisar si Litzy y Poncho Cadena continúan juntos, lo que causó más intriga. “No sé si siguen juntos, pero si ya no se van a casar, algo raro hay también”, comentó.

Esta información sobre la cancelación de la boda entre la pareja no fue novedad para el público, por lo que en redes sociales aseguraron que era “chisme viejo”. Hace unos días se dieron a conocer las supuestas causas que llevaron a la cantante y al chef a posponer su enlace matrimonial.

Andaban hablando de Masterchef y salió el chisme #LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/NsksgKqxVS — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 24, 2025

Esto se sabe sobre la cancelación de la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena

El enlace entre Litzy, exintegrante del grupo Jeans, y el reconocido chef Poncho Cadena, juez de MasterChef México, ha sido tema de conversación durante las últimas semanas.

La boda estaba planeada para celebrarse el pasado 11 de octubre, sin embargo, no se llevó a cabo. Días después, la también actriz explicó que la ceremonia se pospuso debido a compromisos laborales que les impidieron coordinar agendas.

Sin embargo, se especula en redes sociales que la verdadera razón de la cancelación de la boda sería que Poncho Cadena aún no ha concretado su divorcio de su expareja sentimental. El chef estaría buscando agilizar el proceso legal para poder formalizar su relación con Litzy, pero se dice que ella no está tan entusiasmada con llegar al altar.

Pese a los rumores, la pareja aún comparte fotos en redes sociales como Instagram, por lo que su vínculo permanece intacto.