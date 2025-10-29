Presionan a Galilea Montijo para hablar sobre Inés Gómez Mont tras arresto de Víctor Álvarez Puga

Luego de que se confirmara la detención del empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos por irregularidades migratorias, Inés Gómez Mont volvió a estar en el ojo del huracán. La noticia provocó una oleada de comentarios en redes sociales, donde usuarios comenzaron a exigir a Galilea Montijo, quien fuera una de sus amigas más cercanas, que hable sobre el paradero de la exconductora.

La presentadora del programa Hoy ha preferido mantenerse silencio, a pesar de los múltiples señalamientos y la presión de la audiencia y medios de comunicación. Durante varios años ambas personalidades de la televisión mexicana compartían en redes fotografías de viajes juntas, además de presumir su gusto por las prendas y bolsas de diseñador.

Sin embargo, desde que se dio a conocer la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont en 2021, Galilea Montijo ha evitado pronunciarse sobre el tema o sobre cualquier vínculo con la exconductora.

El arresto de Álvarez Puga el pasado 24 de septiembre en Miami, Florida, por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), reavivó el caso judicial y las especulaciones sobre el paradero de su esposa, quien continúa prófuga de la justicia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el empresario será extraditado a México, aunque las autoridades mexicanas ya habrían iniciado el proceso correspondiente.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Álvarez Puga?

La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga enfrentan acusaciones por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ambos presuntamente desviaron casi tres mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando dicha dependencia era dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong.

Las investigaciones oficiales apuntan a que, entre 2016 y 2017, el matrimonio realizó más de mil 400 operaciones bancarias mediante empresas fantasma para ocultar el origen ilícito de los recursos. Además, la Interpol emitió una ficha roja para localizarlos en más de 190 países.

Desde 2021, Inés Gómez Mont se encuentra prófuga y ha logrado evadir varias órdenes de captura, gracias a decisiones judiciales que suspendieron temporalmente los procesos en su contra.

Hace unos meses, en marzo de 2025, un juez ordenó descongelar sus cuentas bancarias, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) retiró su nombre de la Lista de Personas Bloqueadas. La decisión causó múltiples críticas en redes sociales.

Actualmente, se desconoce su paradero, aunque versiones extraoficiales señalan que podría estar refugiada en Dubái, en alguna zona de Estados Unidos, o incluso aún dentro de México.

La expresentadora de Ventaneando, nieta de Felipe Gómez Mont y sobrina de Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, sigue siendo una de las figuras más polémicas del entretenimiento mexicano.