¿Quién es Jeff Satur? Artista que se presentó en Miss Universo

Jeff Satur sorprendió al ser el cantante encargado de abrir Miss Universo 2025 en Tailandia, su país de origen. La organización invitó al famoso intérprete para ofrecer una actuación exclusiva en el evento que marcó el inicio de la velada donde Fátima Bosch se alzó con la victoria.

En la edición número 74 de Miss Universo, Jeff Satur tuvo varias presentaciones a lo largo de la velada, donde buscaba hacer protagonistas a las modelos que desfilaron y que fueron quedando eliminadas con el paso de cada una de las etapas.

El famoso abrió el evento al interpretar la canción ‘Ride Or Die’, uno de sus temas más energéticos e icónicos. También interpretó el tema ‘Black Tie’ cuando llegó el momento en el que las cinco finalistas desfilaron por la pasarela.

¿Quién es Jeff Satur?

El nombre real de Jeff Satur es Worakamol Satur y es un actor y cantante tailandés. Nació y fue criado en Bangkok, siendo el segundo hijo de una familia de cinco. Tiene 30 años de edad.

Satur comenzó a interesarse por la música alrededor de los 9-10 años, escuchando principalmente música metal. Bandas como ACDC y X Japan fueron su inspiración para convertirse en artista.

El joven se dio a conocer al público en general en 2022 tras interpretar a Kim, el hijo menor de una familia mafiosa, en la serie dramática de BL KinnPorsche, donde además interpretaba la canción ‘Why Don’t You Say’.

A principios de 2024, Jeff Satur sirvió como mentor para Chuang Asia: Thailand y lanzó su primer álbum de estudio Space Shuttle No.8, seguido de una gira por Asia en Taipéi, Hong Kong, Manila, Yakarta, Singapur y Bangkok.

En la música, ha compuesto temas para series como 2My Secret Love", “The Tuxedo”, “Love Area” y la icónica “Why Don’t You Stay”, su canción para “KinnPorsche”, considerada por muchos fans como el punto que detonó su popularidad mundial.

Jeff también ha sido imagen de marcas globales como Valentino, Cartier, Ray-Ban, NARS, Spotify, Kia, Nescafé, Chanel, entre muchas otras.