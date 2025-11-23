El Conjuro 4: De qué trata y reparto de la película de HBO Max

La película El Conjuro 4: Últimos Ritos ya se estrenó y está causando furor entre los amantes de las historias de terror. La nueva cinta de HBO Max está ambientada en 1986, siguiendo la cronología oficial del universo de El Conjuro.

La historia retoma a los Warren, quienes se enfrentan a un nuevo caso de posesión y fenómenos paranormales, con la familia Smurl como personajes principales. El encargado de llevar esta trama a la pantalla es el director Michael Chaves, quien ya estuvo al frente de El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo.

Aquí te contamos de qué trata El Conjuro 4: Últimos Ritos, quiénes son los actores y actrices que integran el reparto y cuál es el orden correcto para ver las películas de este aterrador universo.

¿De qué trata El Conjuro 4?

El Conjuro 4: Últimos Ritos está ambientada en 1986 y sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentando un nuevo caso de posesión en la familia Smurl. La historia mezcla fenómenos sobrenaturales, tensiones y secretos familiares, así como fuerzas demoníacas desconocidas.

La película llegó el 21 de noviembre a la plataforma HBO Max, por lo que ya puedes disfrutar de esta oscura historia.

Reparto de El Conjuro 4

El Conjuro 4: Últimos Ritos cuenta con un reparto de lujo:

Vera Farmiga como Lorraine Warren.

Patrick Wilson como Ed Warren.

Steve Coulter como Father Gordon, un personaje secundario que regresa.

Rebecca Calder como Janet Smurl.

Elliot Cowan como Jack Smurl.

Kíla Lord Cassidy como Heather Smurl.

Madison Lawlor como Lorraine Warren joven.

Shannon Kook como Drew Thomas.

John Brotherton como Brad Hamilton.

Además, se unen Ben Hardy, como Judy Warren, y Mia Tomlinson, quien da vida a Tony Spera. Su participación cambiará las dinámicas existentes en la familia.

👻😈 El caso más aterrador que enfrentaron los Warren: la maldición de la familia Smurl llega el 21 de noviembre a HBO Max.



El Conjuro 4: Últimos Ritos#ElConjuro pic.twitter.com/koSAx5asVj — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 17, 2025

¿Cuál es el orden correcto para ver las películas de El Conjuro?

Aunque tú puedes ver en el orden que desees las películas que forman parte del universo de El Conjuro, HBO Max dio a conocer recientemente la cronología correcta de la historia. El mirar en orden las cintas te ayudará a entender mejor la historia y no perderte entre líneas argumentales.

Esta es la secuencia: