Gabrielle Henry, representante de Jamaica, permanece internada una semana después de sufrir una dura caída durante la ronda preliminar de Miss Universo 2025, que se realizó en Tailandia. El accidente fue captado en múltiples videos que rápidamente circularon en redes sociales.

Tras el lamentable hecho, comenzaron a surgir testimonios sobre lo que sucedió detrás del escenario. Recientemente, Melissa Sapini, Miss Haití, relató que las concursantes fueron citadas a una reunión poco después del incidente, en la cual, según su versión, la organización insinuó que la propia Henry había sido responsable de lo ocurrido.

A raíz de estas declaraciones, la indignación se hizo presente entre el público y los seguidores del famoso certamen de belleza, cuya edición 74 estuvo llena de polémicas y atropellos.

Miss Universo culpa a Miss Jamaica por su caída, revela Miss Haití

Melissa Sapini, Miss Haití, en entrevista para PEOPLE, dio a conocer el tras bambalinas de la dura caída de Miss Jamaica en la gala preliminar de vestido de noche. “No sé si lo manejaron bien”, dijo Sapini.

La reina de belleza reveló que, durante una reunión a puerta cerrada con todas las participantes de Miss Universo, la organización aseguró que Gabrielle Henry, Miss Jamaica, fue la culpable de su caída.

“Lo primero que comentaron fue que ella no estaba prestando atención”, dijo, y agregó que, de forma contradictoria, en seguida el personal insistió en que la seguridad era su “prioridad”.

“Fue realmente aterrador”, añadió Miss Haití durante la charla para referirse al accidente en vivo que sufrió Miss Jamaica.

Melissa Sapini señaló que este incidente, junto a otros momentos difíciles que ocurrieron durante el concurso, impactó de manera significativa en el estado de ánimo de las candidatas.

Recordó que “hubo tantas pequeñas cosas” que generaron tensión en las reinas de belleza. Relató además que, en el único día libre entre las rondas preliminares y la final, ella y su compañera de cuarto permanecieron en silencio mientras leían con terror las noticias sobre la caída de Miss Jamaica.

¡Ver para creer! 🧐 La representante de Jamaica en Miss Universo sufrió una aparatosa caída del escenario durante la pasarela en traje de noche en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. 💥Mientras horas antes, Dani Latimer, Miss Gran Bretaña, también sorprendió al caer en plena… pic.twitter.com/6o4O95AFBa — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

¿Qué dice Miss Universo ante los señalamientos de Miss Haití?

La Organización Miss Universo no emitió respuesta ante las solicitudes de comentarios, pero un vocero de Miss Grand International, entidad anfitriona del certamen, explicó a PEOPLE que el accidente de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, se debió principalmente a que no estaba mirando hacia adelante.

“Ocurrió principalmente porque no logró su bloqueo y quizá no estaba mirando la pasarela”, expresaron.

Además, se aclaró que dentro de MGI nadie responsabilizó a la concursante por lo ocurrido. Asimismo, la organización defendió las condiciones del escenario al señalar que éste tenía más de cinco metros de ancho, con bordes amplios y visibles, lo que garantizaba seguridad, y destacó que ninguna otra participante sufrió percances durante el desfile.