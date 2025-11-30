La película Soy Frankelda inicia una nueva fase en su recorrido al expandirse y buscar conquistar nuevos formatos. Después de triunfar en las taquillas, la primera producción mexicana realizada íntegramente en técnica stop motion ya tiene programado su lanzamiento en streaming.

HBO Max anunció que la película de los hermanos Ambriz podrá verse en toda Latinoamérica. La cinta que se estrenó en cines en octubre de este año amplía el universo de la serie Los sustos ocultos de Frankelda, misma que también está disponible en la plataforma de entretenimiento.

Así que, si no alcanzaste a ver Soy Frankelda en salas o quieres revivir esta emocionante historia, tendrás una oportunidad. Descubre la fecha de estreno del filme en streaming.

¿De qué trata Soy Frankelda?

Soy Frankelda es la primera película mexicana en stop motion, creada por el estudio Cinema Fantasma y dirigida por los hermanos Roy y Arturo Ambriz. La cinta estrenada en octubre de 2025 expande el universo de la serie Los sustos ocultos de Frankelda al llevar a la protagonista a una historia más profunda y oscura.

La trama sigue a Frankelda, una escritora que está atrapada entre la vida y la muerte. La joven busca dar voz a sus relatos mientras enfrenta fuerzas sobrenaturales y sus propios miedos.

La cinta destaca por tener una estética artesanal y detallada, pues las piezas y marionetas usadas se construyeron minuciosamente a mano. Además, la historia de Soy Frankelda combina terror, drama y fantasía, lo que la ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo.

Su éxito en taquilla logró que se abrieran caminos para futuros proyectos de animación en stop motion en el país.

Una de las escenografías utilizadas en la película. ı Foto: Rodrigo Hernández ›La Razón

¿Cuándo se estrena Soy Frankelda en streaming y en qué plataforma?

Tras el exitoso paso por salas de cine que tuvo Soy Frankelda, donde atrajo a miles de espectadores, la cinta llega ahora al streaming para llevar el mundo gótico a la comodidad de tu casa y en el dispositivo móvil de tu preferencia.

La plataforma HBO Max será el hogar de la primera película mexicana hecha totalmente en stop motion. El estreno de la película creada por los hermanos Ambriz está programado para el viernes 12 de diciembre de 2025.

La producción que ha sido ampliamente recomendada por el director tapatío Guillermo del Toro llega justo a tiempo para la temporada navideña, por lo que podrás disfrutar en familia o con amigos de esta historia fantástica.

Así que ya sabes, prepara tu pijama más cómoda y tu chocolatito caliente para adentrarte en el mundo oscuro y sobrenatural de Frankelda.