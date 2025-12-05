Netflix dio a conocer esta mañana que concretó la compra de Warner Bros. Discovery por un monto cercano a los 83 mil millones de dólares. Con la adquisición, la plataforma de streaming se convierte en el nuevo propietario de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood.

Con la compra de Warner Bros, Netflix pasa de ser un gigante del contenido original a controlar también un legado histórico del cine. Ahora es la plataforma con el catálogo más poderoso del planeta.

Debido a esto, en redes sociales usuarios expresan su preocupación por el rumbo de la industria cinematográfica y de marcas que han definido generaciones enteras.

Conoce el origen de Warner Bros y quién es el dueño de la emblemática compañía.

Warner Bros, más de 100 años de entretenimiento

Warner Bros fue fundada el 4 de abril de 1923 por los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner en Hollywood, California. Desde entonces, se ha convertido en uno de los estudios más influyentes de la historia del cine y la televisión.

Entre algunas de sus hazañas, se encuentra el estreno de The Jazz Singer en 1927, la primera película con sonido sincronizado, que revolucionó la industria.

Entre la década de 1930 y 1950, Warner Bros se posicionó como una compañía de renombre con clásicos del cine negro y animación. En esta época crearon personajes emblemáticos como Bugs Bunny y Daffy Duck bajo la división Looney Tunes.

Bugs Bunny AND Michael Jordan?! The ’90s really had everything. #WB100 pic.twitter.com/U7cj5KxuJi — Warner Bros. (@warnerbros) March 16, 2023

Hacia 1969, Kinney National Company adquirió Warner Bros–Seven Arts, lo que marcó una nueva etapa de fusiones y expansión para la empresa cinematográfica.

Entre las franquicias más icónicas de Warner Bros se encuentran Harry Potter, DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman), Looney Tunes y Game of Thrones.

¿Quién es el dueño de Warner Bros?

Hoy, el dueño de Warner Bros. es Netflix, tras concretar se la compra de Warner Bros. Discovery por aproximadamente entre 82 mil 700 y 83 mil 000 millones de dólares.

Esta compra incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, las marcas de streaming HBO y HBO Max, así como franquicias icónicas como DC Comics, Harry Potter y Looney Tunes, entre otras.

Sin embargo, los cambios en Warner Bros no son algo nuevo. En 1923 fue fundada por los hermanos Warner y luego adquirida por Kinney National Company.

Entre 1970 y 1980 se convirtió en Warner Communications, que más tarde se fusionó con Time Inc., formando Time Warner.

En años más recientes (2018), AT&T compró Time Warner y la rebautizó como WarnerMedia. Para 2022 AT&T separó WarnerMedia y la fusionó con Discovery, Inc., dando vida a Warner Bros. Discovery. Finalmente, este 2025 Netflix es el propietario.