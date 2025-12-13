El universo del escritor estadounidense Stephen King sigue expandiéndose en la pantalla chica con It: Welcome to Derry, la precuela televisiva que explora los orígenes del terror en la ciudad ficticia de Maine.

Además, la mezcla de terror psicológico, misterio y crítica social que caracteriza la obra de King, mantiene al filo del asiento a los amantes de las producciones de terror.

Tras el éxito de la primera temporada, que concluye el domingo 14 de diciembre, los fanáticos ya se preguntan cuándo podrán ver la continuación de esta historia intrigante que está marcada por la presencia del temible Pennywise. En La Razón te contamos lo que se sabe del estreno de una segunda temporada de la serie de HBO Max.

It: Welcome to Derry: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Hasta el momento, HBO Max no ha confirmado una fecha exacta de estreno para la segunda temporada de It: Welcome to Derry, aunque diversos reportes señalan que podría llegar en algún punto de 2027.

La expectativa sobre una nueva entrega aumenta con el anuncio de que Netflix y Paramount buscan comprar Warner Bros., incluyendo HBO y HBO Max. Los fans de la serie basada en la obra de Stephen King esperan que el próximo dueño de la compañía de entretenimiento mantenga la calidad que tuvo la primera temporada de la producción.

Andy Muschietti, director de las películas de It y productor de la serie, ha adelantado en algunas entrevistas que la historia seguirá profundizando en los orígenes del mal que acecha a Derry, mientras develan nuevas conexiones con el universo literario de King.

La producción It: Welcome to Derry, se convirtió en una de las más comentadas del otoño, incluso fue rival de títulos de gran popularidad como Stranger Things, misma que está por concluir este diciembre de 2025.

The truth is terrifying.



Episode 8 of #ITWelcomeToDerry premieres tomorrow at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/daNKtQC8p0 — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) December 13, 2025

La primera temporada de It: Welcome to Derry se estrenó el 26 de octubre de 2025. HBO Max ofreció al público ocho capítulos cargados de tensión y una atmósfera oscura, mismas que caracterizan el universo de su creador, Stephen King.

La serie está ambientada en los años sesenta y, a través de cada uno de sus episodios, exploró cómo la ciudad se convirtió en el escenario perfecto para el surgimiento del temible Pennywise. Al mismo tiempo, se mostró la vida cotidiana de sus habitantes y cómo esta cambia poco a poco con los primeros indicios del horror cósmico.

Este domingo llega a su fin la primera temporada de It: Welcome to Derry. El capítulo 8 se estrenará a través de HBO y HBO Max.