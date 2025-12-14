Fátima Bosch decidió dirigir su atención hacia su labor social, en lugar de hacer caso a las críticas y polémicas que envuelven su reinado.

La tabasqueña, quien ostenta el título de Miss Universo 2025, difundió imágenes de la visita que realizó a un hospital infantil recientemente, donde convivió con los pacientes y les entregó obsequios en plena víspera navideña.

Según explicó, esta causa la acompaña desde hace más de una década, mucho antes de portar la corona del popular certamen de belleza.

Fátima Bosch entrega juguetes en hospital infantil: ‘Mi propósito no depende de aplausos’

A inicios del mes de diciembre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, convocó a la sociedad, a través de sus redes sociales, a sumarse a una colecta y donar juguetes.

Colecta de juguetes de Fátima Bosch ı Foto: Captura de pantalla

Finalmente, este fin de semana, la modelo mexicana acudió al Hospital del Niño Tabasco a entregar los juguetes que recolectó. La joven de 24 años convivió con niños y niñas que padecen cáncer y VIH.

En una publicación conjunta con la cuenta oficial del certamen, Fátima Bosch relató su experiencia en el hospital y subrayó que su trabajo con niños en situación vulnerable no responde a una obligación derivada de su título, sino a una vocación propia que inició cuando tenía 14 años como parte de una actividad escolar.

“Esto no empezó con una corona, ni con una cámara. Empezó hace años, cuando tenía 14 años como una actividad escolar que sin saberlo me iba a cambiar la vida para siempre”, inicia la publicación de la Miss Universo.

Fátima comentó que decidió acudir por cuenta propia al hospital y “apoyarlos en todo lo que estuviera en mis manos, con presencia, con escucha, con cariño, con esperanza”, expresó. Agregó que el apoyo moral es muy importante en estos casos: “Entendí que a veces lo que más sana no es lo material, sino saber que no estás solo”.

“Hoy han pasado 10 años. Y sigo aquí, no porque tenga que hacerlo, sino porque esta causa me eligió a mí”, continúa la publicación.

La joven originaria de Tabasco, México, dejó en claro que realiza esta labor social por ayudar y no por buscar aprobación externa; también se mostró muy devota. “Mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación. Depende de un Dios que no falla. Y su opinión es la ÚNICA que me importa”, señaló la reina de belleza.

Las fotografías compartidas muestran a Fátima Bosch interactuando con los pequeños y entregando juguetes.