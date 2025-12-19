Un divorcio con sabor a éxito, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Un divorcio con sabor a éxito es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que se divorcia de su esposo, dejando atrás el lujo a pesar de que vivía llena de lujos, por una infidelidad que la destruyó.

¿De qué trata Un divorcio con sabor a éxito?

Un divorcio con sabor a éxito sigue la historia de Sofia Jiménez, la esposa de la alta sociedad en Ciudad Mar, nació en una familia humilde, pero conquistó a Julián Castro con su belleza y vivió más de diez años de lujo.

Un divorcio con sabor a éxito ı Foto: Especial

Hasta que Julián la engañó. Sofía se divorció sin dudarlo. Un año después, sigue hermosa y exitosa. Con las habilidades que desarrolló durante años al cuidar de su esposo y de su hija Raquel, logró mantenerse por sí misma y se convirtió en una influencer con millones de seguidores y una fortuna millonaria.

Ahora, hombres de todo el país sueñan con conquistarla. Cuando Julián Castro se arrepiente, ya es tarde, Sofía está siendo mimada por Diego Fuentes, el magnate más poderoso de Ciudad Mar, decidido a hacerla su señora Fuentes

¿Dónde ver Un divorcio con sabor a éxito?

La serie cuenta con un total de 74 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Cuando el destino golpea al amor: Lacey tuvo una infancia complicada por la preferencia de su familia por los hijos varones, lo que la llevó a ser relegada e ignorada frente a sus hermanos. Ella admiraba de manera secreta a Félix, mientras vivía una infancia complicada. Al crecer, su familia la quiso obligar a casarse con un desconocido por tres millones de dólares, sin saber que su marido sería el mismo hombre con el que estaba profundamente enamorada en el pasado.

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.