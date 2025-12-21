¿La actriz que da vida a Holly Wheeler en Stranger Things 5 es la misma que salió en las primeras temporadas?

A pocos días del estreno del Volumen 2 de Stranger Things 5, la serie que se volvió un fenómeno mundial, algunos fans han optado por mirar de nuevo todos los capítulos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el desarrollo de personaje que tuvo Holly Wheeler, la hermana menor de Mike, durante la primera parte de la última entrega de la producción de Netflix. Todo parece indicar que la pequeña tiene una relación importante con Vecna.

Por ello, los ojos de todos los amantes del universo de Hawkins están puestos en la niña, quien ahora es una adolescente, debido al tiempo transcurrido en la historia. Internautas han expresado curiosidad por saber si la actriz que dio vida a Holly en las primeras temporadas es la misma que vieron durante esta temporada 5. Te contamos.

¿La actriz que da vida a Holly Wheeler en Stranger Things 5 es la misma que salió en las primeras temporadas?

Durante las primeras temporadas de Stranger Things, Holly Wheeler fue representada, no por una actriz, sino por dos. Ellas son las gemelas Anniston y Tinsley Price, quienes, bajo el personaje, hicieron breves apariciones en la serie.

Sin embargo, en esta temporada final, Netflix decidió renovar el papel y se lo otorgó a Nell Fisher, una joven actriz británica de 14 años. La adolescente ha participado en producciones como Evil Dead Rise y Northspur.

Ahora sabes que la más pequeña de los Wheeler, Holly, ha contribuido a la trama de la serie de la mano de tres actrices diferentes. Por el momento, parece ser que la producción mantendrá a Nell Fisher en este personaje, hasta el final de la historia.

holly wheeler ur so special to me please please come back and safe 😭 pic.twitter.com/E9eE1mClVD — ★❄️🦌 becca | ST5 spoilers ! (@4EVER4VERA) December 14, 2025

¿Quién es la actriz que interpreta a Holly Wheeler en la temporada 5 de Stranger Things?

La actriz que interpreta actualmente a Holly Wheeler en Stranger Things 5 es Nell Fisher, una joven británica de 14 años. La intérprete ha trabajado en cine y televisión antes de llegar a Hawkins.

Algunas de las producciones más relevantes en las que participado son:

Evil Dead Rise (2023): Donde interpretó a Kassie, uno de los papeles principales en la película de terror, lo que le dio visibilidad internacional.

Northspur (2022): Se trata de un drama independiente donde la adolescente también tuvo un rol destacado.

True Spirit (2023): Fue una producción inspirada en la historia real de la navegante Jessica Watson.

Su talento para la actuación la perfila, según algunos medios estadounidenses, una de las jóvenes promesas de Hollywood, por lo que es probable que después de la serie de Netflix la veamos en otras producciones audiovisuales.