La música popular colombiana inicia el 2026 de luto pues el sábado se anunció la muerte de Yeison Jiménez, uno de sus intérpretes más reconocidos.

El intérprete de “Aventurero” viajaba junto a su equipo en una avioneta que se estrelló poco después de despegar del aeródromo en Paipa, Boyacá. El siniestro dejó seis víctimas mortales y las autoridades ya investigan las posibles causas, donde se incluyen fallas técnicas y errores humanos.

Así fue el accidente de Yeison Jiménez en el que murió

El cantante y compositor colombiano Yerson Jiménez perdió la vida en un terrible accidente de avioneta. El joven de 34 años iba acompañado de su equipo de trabajo, quienes también murieron.

El hecho se registró alrededor de las 4:11 pm del sábado 10 de enero, cuando la aeronave matrícula N325FA, emprendía vuelo un vuelo desde en Paipa, Boyacá con destino a Medellín.

Minutos después del despegue, la avioneta perdió potencia y cayó en un potrero cercano, en la vereda Romita, sector Marengo, entre Paipa y Duitama. La aeronave se incendió de forma inmediata, lo que dificultó las labores de rescate.

Imágenes de la avioneta en la que Yeison Jiménez perdió la vida ı Foto: Redes Sociales

Organismos de socorro, bomberos y la Policía Nacional de Colombia confirmaron que no hubo sobrevivientes. La Aeronáutica Civil activó su equipo de investigación para determinar las causas del siniestro.

En redes sociales se especula que el accidente de Yerson Jiménez y su equipo podría estar relacionadas con una alerta técnica en el tablero y la distracción del piloto, quien fue captado usando un celular segundos antes del despegue.

¿Quiénes viajaban con Yeison Jiménez el día del accidente?

La lista oficial de fallecidos del accidente de avioneta del sábado 10 de enero en Colombia incluye al piloto, el Capitán Fernando Torres Rojas, y cuatro pasajeros: Yeison Jiménez (cantante), Jefferson Osorio (mánager), Weisman Mora (fotógrafo), Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

La Gobernación de Boyacá, sitio en donde ocurrió el siniestro, decretó duelo departamental. “Unidos en oración, como departamento nos solidarizamos con la situación. Que Dios Todopoderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos”, señalaron en un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Mientras tanto, colegas y fanáticos recordaron al artista de 34 años por éxitos como “Aventurero” y “Te Deseo Lo Mejor”.

La investigación oficial busca esclarecer si la falla técnica y la supuesta distracción del piloto fueron determinantes en la tragedia que marcó a la música popular colombiana.