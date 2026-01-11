Cien Errores Antes del Adiós, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Cien Errores Antes del Adiós es un drama chino que sigue la historia de una mujer que se casa con un hombre para pagar por salvar su vida, donde promete soportar cien errores antes de volver al océano.

¿Dónde ver Cien Errores Antes del Adiós?

Cien Errores Antes del Adiós sigue la historia de Lidia, cuarta hija del clan Drago del mar profundo, acepta casarse con Lucas Díaz para pagarle la vida y promete tolerar cien errores antes de regresar para siempre al océano.

Cien Errores Antes del Adiós ı Foto: Especial

Sus tres hermanos la acompañan disfrazados como humanos y ayudan a Lucas a convertirse en un magnate, aunque él cree que todo proviene de Clara, su amor ideal. Cada error de Lucas rompe un hueso de dragón en Lidia. Ahora, las tres últimas piezas que le quedaban se han quebrado por completo por su favoritismo hacia Clara.

TE RECOMENDAMOS: Cumple 27 años Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con palomazo en fiesta de cumpleaños del cantante

¿De qué trata Cien Errores Antes del Adiós?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.