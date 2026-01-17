La creatividad digital se viste de gala con la quinta edición de los TikTok Awards México 2026. Este evento, que busca reconocer a los creadores de contenido más influyentes de la plataforma, está a la vuelta de la esquina.

Año tras año, esta ceremonia es uno de los momentos más esperados por usuarios de redes sociales de todas las edades. Esta entrega, entre los nombres nominados que más destacan se encuentran Belinda, El Malilla, Rafa Carbajal y Mamá Mecanic, entre otros cantantes virales y creadores de contenido.

Tu apoyo es muy importante, por eso, te presentamos la lista completa de los nominados y cómo puedes votar por tus favoritos.

TikTok Awards México: Fecha, lista de nominados y cómo votar

La premiación de los TikTok Awards México 2026 se llevará a cabo el 29 de enero en la Ciudad de México, a partir de las 8:00 pm. No obstante, si deseas ver a detalle los outfits de tus creadores de contenido favoritos, puedes conectarte a las 7:00 pm para mirar la alfombra roja.

La transmisión será en vivo y exclusiva a través de la cuenta oficial de TikTok Latinoamérica (@tiktoklatam), lo que permitirá que millones de usuarios puedan disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del mundo. Sólo debes contar con acceso a Internet o datos.

Lista completa de nominados a los TikTok Awards México 2026

La ceremonia contará con diversas categorías que reflejan la diversidad de contenidos en la plataforma. A continuación, te revelamos la lista de nominados:

Revelación del Año

@soypulpoculto

@mamamecanic

@paris.hurtado.oficial

@axelarmijo

@aazulraya

TikTok Inspira

@bastiandelfin

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@gusbol_

@charlie_carrillo_

Canción del Año

“WEEKND”, de @grupobohemio

“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

“Gatito”, de @elmalibaby

“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del Año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del Año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0

Creador TikTok LIVE Música del Año

@angy_ofc

@fatimajaime_oficial

@judaoficialmx

@yosoytoniu

@takyag_

Change Makers

@cienciarara

@soyrafacarbajal

@nenamounstro

@mikephy

@decorandopasteles

¿Cómo votar por mis creadores de contenido favoritos en los TikTok Awards México 2026?

La votación de los TikTok Awards México 2026 está abierta desde el 15 de enero hasta el 28 de enero de 2026. Cada usuario puede votar una vez al día por cada categoría. El proceso es sencillo: