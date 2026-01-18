Fan denuncia que fue agredida en concierto de Bad Bunny en Lima por un grupo de jóvenes

El esperado concierto de Bad Bunny en Lima se vio empañado por un episodio de violencia. Una fan denunció en TikTok haber sido agredida de forma física y verbal por tres jóvenes mientras se encontraba esperando a que el cantante boricua saliera al escenario.

El hecho tuvo lugar el sábado 17 de enero en el Estadio Nacional de la capital de Perú, donde miles de personas se congregaron para disfrutar de una noche inolvidable junto a su intérprete favorito. Sin embargo, para la joven identificada como Angeline Carlier, conocida en redes como Angikitty, el show se transformó en una terrible experiencia.

Ahora millones de internautas buscan hacer “justicia” por mano propia y han difundido información sobre la identidad de los dos hombres y la mujer que agredieron a la creadora de contenido peruana.

Fan denuncia que fue agredida en concierto de Bad Bunny en Lima

Angeline Carlier, creadora de contenido de maquillaje y moda, acudió al concierto de Bad Bunny del sábado 17 de enero en Lima, Perú. Horas antes del espectáculo, la también conocida como Angikitty compartió con emoción cómo se preparó para la gran noche.

La joven grabó para sus fans desde su proceso de maquillaje y su outfit, hasta el recorrido que realizó para llegar al Estadio Nacional, donde una vez dentro realizó una transmisión en vivo.

Poco tiempo después, mientras estaba sentada en el suelo, la fan del boricua afirmó que un grupo de jóvenes (dos hombres acompañados de otras mujeres) le jaló el cabello en repetidas ocasiones y que la insultaron por su apariencia física.

“Me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble”, denunció Angikitty posteriormente en un video publicado en TikTok. La joven incluso alcanza a enfocar a una chica que la agredió.

De inmediato, sus seguidoras encontraron los perfiles de redes sociales de los agresores. Al parecer, serían estudiantes de la Universidad de Lima, entre ellos presuntamente Nicolás Dorrego Castillo.

🇵🇪 🚨🤬

AGRESIÓN Y HUMILLACIÓN EN CONCIERTO BAD BUNNY



Una joven fue agredida físicamente, insultada y humillada por su cuerpo durante el show en Lima, mientras amigas del agresor la defendían.



El incidente ocurrió el 17 de enero en el Estadio Nacional, captado en video que… pic.twitter.com/xRNphqhXKW — Noticias y Tendencias: ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) January 18, 2026

Unas horas más tarde, aún dentro del concierto de Bad Bunny en Lima, la fan compartió un video en el que se ve el rostro de los dos jóvenes que la agredieron.

“Acabo de vivir una agresión física de parte de estos dos hombres, me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble, que por qué estoy aquí si ocupo espacio. Y las chicas de al lado los defendieron.

“Fui humillada, fui golpeada y fui minimizada a ser una mujer gorda que no tiene voz ni voto sobre esta situación. Este es el recuerdo que me llevo de este concierto, me duele mucho que esto me esté pasando y más hoy que se suponía que era una fecha especial”, escribió junto al clip de TikTok.

@angieline.carlier Acabo de vivir un agresion física de parte de estos dos hombres, me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble, que porque estoy aquí si ocupo espacio. Y las chicas de al lado los defendieron, fui humillada, fui golpeada y fui minimizada a ser una mujer gorda que no tiene voz ni voto sobre esta situación. Este es el recuerdo que me llevo de este concierto, me duele mucho que esto me esté pasando y más hoy que se suponía que era una fecha especial #badbunny #concierto #peru #lima ♬ sonido original - Angikitty 🎀

La fan de Bad Bunny revela que su hermano asistió de última hora al concierto en Lima para acompañarla

Angikitty finalmente comentó que su hermano acudió de última hora al concierto de Bad Bunny y logró disfrutar en su compañía las canciones finales del cantante.

Además, al llegar a casa, escribió que se encontraba bien. “Chicas, ya estoy en mi casa con mi familia, todos vieron el video y estaban preocupados porque estuve incomunicada todo el concierto luego de lo que pasó, sepan que estoy bien, ahora estoy muy cansada, pero llegué bien a mi casa mi hermano entró al concierto compró una entrada afuera para entrar a rescatarme y quedarse conmigo lo que quedaba del concierto, realmente estoy muy agradecida por todas las personas que me apoyan y se preocupan por mí”.