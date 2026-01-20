La historia del vestido que Valentino Garavani diseñó para María Félix | VIDEO

La muerte de Valentino Garavani sorprendió al mundo de la moda y el espectáculo, al tratarse de uno de los diseñadores más importantes del siglo XX y el creador de la reconocida casa de modas que lleva su mismo nombre.

Por este motivo, no tardaron en surgir los recuerdos sobre algunos de los diseños más icónicos de Valentino Garavani y destacó la vez que creo un vestido para María Félix, actriz mexicana e ícono del cine de oro, una historia que muestra la fusión de dos grandes talentos.

En redes sociales, comenzó a hacerse viral la historia de la vez que el diseñador italiano confeccionó una prenda para ‘La doña’ y ella terminó por firmarle el boceto inicial.

El vestido que Valentino creó para María Félix

La colaboración entre la icónica actriz mexicana y Garavani ocurrió por un encargo directo, pues ella solicitó un vestido único, lo que llevó al diseñador experimentar con elementos poco habituales para ese entonces.

El propio Valentino contaba la historia en un video difundido por la cuenta oficial de María Félix en Facebook. Decía: “Yo estaba en ese momento en los 50, era un diseñador muy conocido en París. Y un día una vendedora de directores vino a mi estudio y estaba desesperada porque dijo que el Señor Desai no estaba y debía enviar un dibujo para un hermoso vestido para María Félix. Comencé a dibujar automáticamente el drapeado... Eran muy queridos para mí porque aprendí eso en esta casa de moda”.

A principios de los 50s, Valentino Garavani trabajaba con Jean Dessès en París cuando recibió el encargo urgente de diseñar un vestido para María Félix.

“Así que hice este vestido en encaje blanco con bordado antiguo con este drapeado en varios tonos de rosa... oscuro, claro. Los vestidos de gasa en los 50 en ese periodo solían ser de forma elegante y ese día en mi mente creativa pensé en combinarlo con algo más. Encontré este hermoso encaje blanco y mezclé todo el drapeado con flores hechas de perlas, con un poco de diamantes”, describió.

El resultado fue una fusión de la tradición europea con el estilo particular de la famosa; la pieza se transformó en uno de los iconos de la moda latinoamericana y Europea de la época.

En sus 45 años de carrera, Valentino vistió a figuras como Jackeline Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Grace Kelly. Siempre destacó por los detalles como lazos, plumas, organza, plisados y volantes.