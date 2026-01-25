El escalador estadounidense Alex Honnold, famoso por sus ascensos sin cuerdas ni arneses, volvió a sorprender al mundo con una hazaña urbana sin precedentes. Este fin de semana se animó a escalar el rascacielos Taipei 101, uno de los edificios más altos de Asia.

La proeza, transmitida en vivo por Netflix en el evento especial Skyscraper Live, no sólo capturó la atención global, sino que también generó debate sobre la compensación económica que recibió el deportista, y padre de dos hijas, por arriesgar su vida en una escalada de alto riesgo. Te contamos cuánto dinero consiguió.

Alex Honnold: ¿Cuánto dinero ganó por escalar el Taipei 101?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Alex Honnold recibió 500 mil dólares (aproximadamente 8.5 millones de pesos mexicanos) por realizar la escalada del Taipei 101.

Para muchos usuarios de redes sociales la cifra parece modesta frente al riesgo que implica escalar 508 metros sin protección. Además, han resaltado que otros deportistas han ganado más “haciendo menos”.

No obstante, el propio Honnold aseguró durante una entrevista posterior con Netflix que su motivación principal no es el dinero, sino la pasión por la escalada y el reto personal que implica cada ascenso.

¿Cuándo y cómo subió el Taipei 101 Alex Honnold?

La escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 de Taiwán estaba originalmente programada para el 23 de enero de 2026, pero las condiciones climáticas lo obligaron a posponerla un día.

El 24 de enero de 2026, finalmente, el deportista de 40 años pudo iniciar el ascenso en modalidad free solo y completó el recorrido en 1 hora y 31 minutos, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo bajo estas condiciones extremas. Su esposa se mantuvo todo el tiempo apoyándolo desde dentro del edificio.

El evento comenzó poco después de las 8:00 pm (hora del Este de Estados Unidos) y fue seguido por millones de espectadores alrededor del mundo a través de la transmisión en vivo de Netflix. Se mostró cada detalle del ascenso, desde la preparación previa hasta el momento en que Alex Honnold alcanzó la cima y se tomó una selfie histórica con la ciudad de Taipéi de fondo.

El programa especial Skyscraper Live, fue un espectáculo global, por lo que el gigante del streaming instaló cámaras en diferentes ángulos. La producción tenía como objetivo brindar a los espectadores una experiencia inmersiva en la que se pudiera dimensionar la magnitud arquitectónica del Taipei 101.