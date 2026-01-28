Los conciertos de BTS en México para este 2026 han generado un caos, pues los boletos para asistir al Estadio GNP de la Ciudad de México se vendieron horas.

En los últimos días, además de quejas por diversas irregularidades durante la preventa, numerosas fans han denunciado que Ticketmaster ha cancelado entradas adquiridas para las presentaciones del grupo surcoreano, lo que ha desatado preocupación y enojo en redes sociales.

¿Por qué Ticketmaster cancela boletos de BTS? ¿Qué se debe hacer si ocurre?

Según los comunicados de Ticketmaster, las entradas de BTS que fueron canceladas corresponden a compras realizadas con bots o cuentas falsas, las cuales fueron anuladas para frenar la reventa masiva.

Otro motivo por el que podrían haber anulado los boletos de BTS es debido a que hay transacciones no confirmadas o con problemas en la autorización bancaria. Del mismo modo, si el sistema detecta compras repetidas en la misma cuenta o tarjeta, los boletos se cancelan.

Ticketmaster ha señalado que estas medidas buscan garantizar que los boletos lleguen a verdaderos fans y no queden en manos de los revendedores.

No obstante, varias ARMYS han comentado que sus boletos cancelados los adquirieron ellas mismas. Por ejemplo, en Facebook una joven afirmó que compró su entrada el viernes, durante la preventa, para asistir a uno de los shows de BTS en CDMX, y reportó que el sistema lo marca como “Anulado”.

¿Qué hacer si tu boleto fue cancelado?

Te recomendamos:

Revisar tu correo electrónico y cuenta de Ticketmaster para confirmar que tu boleto fue cancelado y verificar si se emitió un reembolso.

Contactar directamente al servicio al cliente de la plataforma para solicitar aclaraciones.

Guardar comprobantes de pago y capturas de pantalla como evidencia en caso de inconsistencias.

Evitar comprar boletos en sitios no oficiales, ya que no cuentan con garantía de acceso al evento y podrías perder tu dinero.

ARMY alista equipo legal para enfrentar a Ticketmaster OCESA

Ante los abusos y las ganas de obtener justicia, el ARMY continúa organizándose para enfrentar por la vía jurídica a Ticketmaster y OCESA. Recientemente a través del usuario de X, antes Twitter, BTSchartMX se lanzó una convocatoria para integrar equipo de defensa.

En la publicación se afirma que buscan abogados y abogadas que tengan disposición y disponibilidad de tiempo para colaborar en el ‘Equipo Legal México’, “un proyecto para defender los intereses de nuestra comunidad”, señalan.

Solicitan colaboradores voluntarios con formación en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Penal. Piden a las personas interesadas comunicarse por mensaje directo.

⚖️ EQUIPO LEGAL MÉXICO ⚖️



Convocatoria para integrar equipo jurídico



Buscamos abogados(as) para colaborar en ‘Equipo Legal México’, un proyecto para defender los intereses de nuestra comunidad.



Perfiles de interés:

• Derecho Constitucional

• Derecho Administrativo

•… pic.twitter.com/eR3LUMGFbg — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) January 28, 2026