Nicki Minaj es cancelada en redes por apoyar a Trump; el presidente le ‘regaló’ la ciudadanía, aseguran

Nicki Minaj generó un fuerte rechazo tras proclamarse “fan número uno” de Donald Trump en un acto oficial en Washington.

La polémica también reavivó cuestionamientos sobre su posición política, su historia como migrante y los problemas legales que han rodeado a su familia, como su esposo, acusado de agresión sexual contra una menor, y su hermano, quien está en la cárcel por violación.

La rapera también compartió en redes una “Trump gold card”, asociada a un programa oficial que otorga residencia y acceso a la ciudadanía mediante inversiones millonarias.

Nicki Minaj es cancelada en redes por apoyar a Trump

La rapera Nicki Minaj, vestida de blanco y acompañando al mandatario en un evento sobre programas de inversión y apoyo económico, sorprendió con su declaración, lo que desató críticas de seguidores, activistas y figuras del entretenimiento.

Además, aprovecharon la ocasión para tomarse varias fotografías, incluso tomados de la mano, mismas que le dieron la vuelta al mundo rápidamente.

La rapera Nicki Minaj manifiesta su respaldo absoluto hacia Donald Trump durante la presentación de un nuevo esquema de ahorro para menores de edad. La artista realizó una aportación monetaria considerable al proyecto para demostrar su compromiso con la estabilidad económica de… pic.twitter.com/VOOzuRejYI — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 29, 2026

Aseguran que el presidente Donald Trump le ‘regaló’ la ciudadanía a Nicki Minaj

Nicki Minaj no es estadounidense, al menos por el momento. La rapera ha contado en varias entrevistas que llegó de Trinidad y Tobago a Estados Unidos, cuando tenía 5 años, por lo que era una inmigrante indocumentada.

Sin embargo, hace unas horas la famosa presumió su “Trump gold card” con la que obtendrá la ciudadanía, lo que significa que tendrá mayores beneficios, tales como el derecho al voto y protección consular en el extranjero.

“¿Residencia? ¿Residencia? El afrontamiento es afrontamiento. Estoy finalizando ese papeleo de ciudadanía en este momento, según lo dispuesto por MI maravilloso, amable y encantador Presidente. Gracias por la petición. No lo habría hecho sin ti. Oh CitizenNIKA, eres el momento. Tarjeta Trump dorada gratis", escribió en X, antes Twitter.

Nicki Minaj afirma que obtendrá la ciudadanía estadounidense ı Foto: Captura de pantalla X @NICKIMINAJ

Que Nicki Minaj esté a punto de obtener la ciudadanía estadounidense, en plena política antinmigrantes, es interpretado por millones de usuarios como un “regalo” de Donald Trump.

Además, la gente ha comentado que las acciones de la rapera carecen de dignidad y que cayó totalmente en la hipocresía, pues en 2018 se pronunció en favor de la comunidad migrante. Incluso donó miles de dólares para apoyar a menores deportados de EU.

No es la primera vez que Nicki Minaj muestra abiertamente su apoyo a Donald Trump

En diciembre de 2025 Nicki Minaj también causó polémica al apoyar a Donald Trump, durante un evento de Turning Point USA en Arizona, organización fundada por el activista ultraconservador Charlie Kirk que fue asesinado el pasado septiembre.

La rapera se pronunció en contra de la comunidad LGBT+, en especial de las personas queer y trans, pese a que la mayoría de sus fans pertenecen a dichos sectores.

“Nuestro vicepresidente (JD Vance)... los quiero a los dos (a Trump y a Vance). Ambos son hombres poderosos, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificas. Cuando los escucho hablar, sé que son uno de los nuestros", expresó.