Los mejores memes del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny se presentó este domingo en el Super Bowl 2026 y su aparición de 14 minutos dio de qué hablar en redes sociales, desatando una vez más una ola de memes en redes sociales.
Los memes por el medio tiempo de Bad Bunny
Como en años pasados en el Super Bowl, el medio tiempo dejó opiniones divididas. Algunos usuarios lo consideraron excelente, mientras que otros dudaron sobre si Bad Bunny estuvo a la altura o si el escenario le quedó grande.
Algunas personas no consideraban que fuera una presentación muy emocionante.
Aunque para otros fue una experiencia increíble, puro cine, sobre todo por los mensajes directos del cantante a Estados Unidos en sus canciones, como el momento en que cantó ‘El Apagón’ y dijo la frase "ahora todos quieren ser latinos pero les falta sazón batería y reggaeton“.
Así como al final del show, cuando dijo la frase estadounidense “Dios bendiga a América” antes de mencionar a varios países del continente, así destacando la idea de que América no solo es Estados Unidos.
El famoso dejó un importante mensaje de unidad.
Sin duda, uno de los mejores momentos fue la inesperada aparición de Lady Gaga, quien apareció en el medio tiempo y después bailó con Bad Bunny, desatando emoción en redes sociales.
Aunque sin duda, muchos ya se imaginan cómo se verán los perfiles conservadores que criticarán a Bad Bunny por cantar en español.