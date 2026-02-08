Los mejores memes del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny se presentó este domingo en el Super Bowl 2026 y su aparición de 14 minutos dio de qué hablar en redes sociales, desatando una vez más una ola de memes en redes sociales.

Los memes por el medio tiempo de Bad Bunny

Como en años pasados en el Super Bowl, el medio tiempo dejó opiniones divididas. Algunos usuarios lo consideraron excelente, mientras que otros dudaron sobre si Bad Bunny estuvo a la altura o si el escenario le quedó grande.

Algunas personas no consideraban que fuera una presentación muy emocionante.

Estuvo más emocionante la presentación de Bob esponja que la Bad bunny en el #SuperBowlLX pic.twitter.com/hQvvRfXWWO — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) February 9, 2026

Aunque para otros fue una experiencia increíble, puro cine, sobre todo por los mensajes directos del cantante a Estados Unidos en sus canciones, como el momento en que cantó ‘El Apagón’ y dijo la frase "ahora todos quieren ser latinos pero les falta sazón batería y reggaeton“.

bad bunny arriba de ese poste gritando a todo pulmón ahora todos quieren ser latinos pero les falta sazón batería y reggaeton pic.twitter.com/jmNHpsfJDL — ely (@rosesunrisess) February 9, 2026

Así como al final del show, cuando dijo la frase estadounidense “Dios bendiga a América” antes de mencionar a varios países del continente, así destacando la idea de que América no solo es Estados Unidos.

Bad bunny diciendo GOD BLESS AMÉRICA Y procediendo a decir todos los países del continente americano 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/P46juuxpyq — Maestra de los cuatro elementos (@ItsLuWithAT98) February 9, 2026

El famoso dejó un importante mensaje de unidad.

Hoy el Súper bowl se ve así: pic.twitter.com/Km9MRpVXQC — Indie 505 (@Indie5051) February 8, 2026

Sin duda, uno de los mejores momentos fue la inesperada aparición de Lady Gaga, quien apareció en el medio tiempo y después bailó con Bad Bunny, desatando emoción en redes sociales.

Cállate el Hicicotototototototeeeee SHHHHHHH GAGA YA ERES LATINA pic.twitter.com/L1f0BI4EUr — Manumanito (@manumanito) February 9, 2026

Aunque sin duda, muchos ya se imaginan cómo se verán los perfiles conservadores que criticarán a Bad Bunny por cantar en español.