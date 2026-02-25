Fran Maira, influencer y cantante chilena, protagonizó un accidente la noche del martes en la comuna Lo Barnechea, en Chile, al impactar a un motociclista.

Tras ser detenida, las autoridades abrieron una carpeta de investigación por cuasidelito de lesiones y quedó con medidas cautelares: arraigo nacional, firma mensual y prohibición de salir del país durante los 90 días que durará la investigación.

Fran Maira atropella a motociclista; el hombre se encuentra grave | VIDEO

Fran Maira protagonizó un grave accidente automovilístico la noche del martes en Lo Barnechea. Según medios locales, al circular por la intersección de avenida La Dehesa y El Roble, impactó a un motociclista que quedó gravemente herido y tuvo que ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado a un centro asistencial.

El semáforo tiene tres tiempos, uno de ellos es para girar hacia donde ocurrió el accidente. La influencer asegura que giró en luz verde, pero usuarios señalan que la flecha estaba en rojo y que el motociclista tenía luz verde.

De acuerdo declaraciones del padre del joven, el motociclista “mi muchacho tiene destrozado el hígado, las costillas, afectaciones en el pulmón (...) fractura cerebral, craneal”.

Pese a que el caso se encuentra bajo investigación, en redes sociales cientos de usuarios han externado su xenofobia y discriminación hacia el motociclista, pues hacen hincapié en su nacionalidad y en su oficio como repartidor de comida mientras el hombre se debate entre la vida y la muerte.

Algunos comentarios son:

“Casi no se habla del migrante sin papeles que circulaba rápido”

“Es chilena y pasó con luz verde. Él delivery venezolano pasó en rojo”

Mientras tanto, un pequeño sector pide justicia por el joven originario de Medellín. Además, señalan al padre, y mánager, de Fran Maira de usar dinero para acceder a las grabaciones de las cámaras donde ocurrió el incidente sin una solicitud formal, la cual tarda hasta tres semanas en proceder.

Primeras declaraciones de Fran Maira luego de ser liberada

Fran Maira salió del Centro de Justicia tras el accidente ocurrido en Lo Barnechea, Chile, donde impactó a un motociclista. La influencer y cantante fue detenida en el momento, pero luego de ser formalizada por cuasidelito de lesiones quedó con arraigo nacional y firma mensual, además de la prohibición de salir del país durante los 90 días que durará la investigación.

“Sólo voy a decir que fue un accidente y no puedo hablar ahora, les pido por favor, respeto”, expresó a los medios que la esperaban. También externó su preocupación por el motociclista: “Que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante”.

Fran Maira aclaró que circulaba con luz verde y que iba camino a casa después del trabajo cuando ocurrió el choque. “Nunca me había pasado algo así. Nadie fue encontrado en condiciones de alcohol, ni de drogas, nada“, aseguró. La joven se retiró del lugar en compañía de sus padres.