El actor y político mexicano Sergio Mayer volvió a colocarse en el centro de la polémica tras un momento en La Casa de los Famosos 2026. El exdiputado, quien pidió licencia en la Cámara de Diputados para participar en el reality de Telemundo, rompió en llanto al recordar a su hija Antonia, que este miércoles partió a Londres para iniciar sus estudios universitarios.

Sin embargo, este “emotivo” momento generó debate en redes sociales. Mientras algunos empatizaron con su dolor, otros lo acusaron de utilizar la situación como estrategia para conmover al público y limpiar su imagen tras las críticas por abandonar sus labores legislativas en San Lázaro.

Sergio Mayer llora y asegura que entró a LCDLF para que su hija pueda estudiar en Londres

Luego de una competencia en LCDLF de Telemundo Sergio Mayer, aparentemente muy emocionado, se dirigió a las cámaras del programa para enviar un mensaje a su hija, quien este miércoles partió a Londres para estudiar la universidad: “Perdóname por no haber podido estar contigo en este momento tan importante de tu vida”.

El famoso aseguró que su participación en el reality tiene como propósito costear los estudios universitarios de su hija mayor con Isabella Camil. “Estoy aquí precisamente para que ella pueda ir a estudiar”, señaló.

Sergio Mayer llora frente a las cámaras por la partida de su hija Antonia hacia el extranjero. El diputado federal aprovecha el espacio en el reality para ofrecer una disculpa por su ausencia en este proceso familiar 🏛️😢📺 #SergioMayer #LCDLF #Morena pic.twitter.com/Jt5lMreK3p — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 4, 2026

Sin embargo, las redes sociales reaccionaron con dureza a la declaración de Sergio Mayer en LCDLF de Telemundo. Muchos usuarios señalaron que su llanto parecía algo calculado y que buscaba generar simpatía entre la audiencia, enardecida por su decisión de dejar de lado sus responsabilidades legislativas en San Lázaro por ingresar al reality.

A la polémica se sumaron las recientes revelaciones de Poncho de Nigris, quien aseguró que Mayer estaría recibiendo un sueldo elevado por su participación, lo que para muchos contradice su discurso de sacrificio económico por su hija.

Algunos comentarios en redes sociales como Instagram fueron:

“Dinero no ocupa, fama no ocupa si su hija era tan importante para que llore de esta manera para que se metió al reality y lo que ahora está haciendo Sergio se llama manipulación, así que cálmate que el colmillo que te cargas es largo"

“Llora justo un día antes de la eliminación”

“Ni las lágrimas le salen”

“Es actor, no le creemos”

Pese a los malos comentarios, hay quienes defienden al actor y afirman que su llanto frente a las cámaras es una expresión sincera de un padre que extraña a su hija.