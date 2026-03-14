Marcela Mistral, conocida por sus seguidores como La Musa, se encuentra en el centro de la conversación de miles de usuarios de redes sociales gracias a su participación en el evento Ring Royale 2026, donde enfrentará a Karely Ruiz.

La exconductora de televisión y creadora de contenido ha demostrado que su disciplina y preparación física son parte fundamental de su carrera, además de su faceta como cantante y persona pública.

Durante varios meses, la también esposa de Poncho de Nigris ha entrenado junto a La Barby Juárez, una de las mejores boxeadoras de México, para llegar al pesaje requerido para la pelea. Conoce cuánto pesa y cuánto mide la regia.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Marcela Mistral?

Durante el pesaje oficial realizado en Monterrey, Marcela Mistral registró 58 kilos, confirmando que se encuentra lista para el combate. En cuanto a su estatura, la regiomontana mide aproximadamente 1.65 metros.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris ı Foto: Especial

Tiene 34 años de edad y a lo largo de su trayectoria ha destacado en distintos ámbitos. La famosa inició como conductora de televisión en programas de Monterrey, posteriormente incursionó en la música y, en años recientes, ha forjado su camino como una conocida creadora de contenido digital. Actualmente cuenta con 2. 6 millones de seguidores en Instagram.

Además, es esposa del también conductor y empresario Poncho de Nigris, con quien tiene tres hijos. Han estado juntos por más de 11 años.

¿Dónde y cuándo ver la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral en Ring Royale 2026?

Marcela Mistral peleará contra Karely Ruiz este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Los boletos para asistir a Ring Royale 2026 ya se terminaron, pero puedes buscar la trasmisión en vivo en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok en @ringroyalefights.

El evento organizado por Poncho de Nigris contará con otros enfrentamientos:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río El Patrón vs. Chuy Almada

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Ronny vs. Yoiker

Además, habrá un momento destinado a la música, donde el cantante de regional mexicano Luis R. Conríquez será el artista principal. Mientras que Elaine Haro, cantante y exintegrante de La Casa de los Famosos México, interpretará el Himno Nacional Mexicano al inicio de Ring Royale.