Replican La Casita de Bad Bunny en boda en Querétaro | VIDEO

México continúa perfilándose como un rival fuerte frente a la Inteligencia Artificial, así quedó demostrado este fin de semana, cuando una pareja decidió incluir en su festejo de bodas una réplica de la icónica Casita de Bad Bunny.

El montaje, realizado en Tequisquiapan, Querétaro, causó euforia entre los invitados y generó miles de reacciones en TikTok e Instagram.

Replican La Casita de Bad Bunny en boda en Querétaro | VIDEO

Una boda en Tequisquiapan, Querétaro, se volvió viral en redes sociales luego de que, en pleno baile, los novios develaran con entusiasmo una sorpresa para sus amistades y familiares. La pareja de recién casados apareció dentro de una réplica de La Casita de Bad Bunny.

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Entre gritos de emoción y aplausos, los asistentes no dudaron en correr de inmediato a la estructura color rosa y amarillo. Todos sacaron sus mejores pasos a ritmo de los éxitos del cantante de Puerto Rico, tal como si se encontraran en un concierto en vivo del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Otros videos de esta boda en Querétaro que fueron compartidos en plataformas sociales muestran a los invitados disfrutando de la música mientras posan frente a la réplica de La Casita, un detalle que convirtió la boda en un evento único. Ahora cientos de personas preguntan en redes con X, antes Twitter, cómo pueden contratar el montaje para sus fiestas.

La réplica de la estructura usada por el artista Bad Bunny en sus conciertos estuvo a cargo de Valentina Corro y Yori Yasmine, según comentan algunos medios en Internet.

No es broma. La réplica de la “casita” que usa Bad Bunny se ha convertido en tendencia y ya se demanda que aparezca en bodas como esta del fin de semana Tequisquiapan, Querétaro. La réplica estuvo a cargo de Valentina Corro y Yori Yasmine, organizadora de esta boda pic.twitter.com/cRYupvfPMr — Irving (@IrvingPineda) March 18, 2026

¿Qué es la Casita de Bad Bunny?

La Casita es una escenografía emblemática en los conciertos del Debí Tirar Más Fotos World Tour de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Se trata de la réplica de una típica casa del Caribe, está pintada de rosa y tiene detalles amarillos en los marcos de las ventanas y el techo. Además, cuenta con dos corredores y está decorada con algunas plantas tropicales.

El artista puertorriqueño ha declarado en entrevistas que este espacio simboliza sus raíces, comunidad y nostalgia, además de conectar con su infancia y la vida cotidiana en su país y/o las zonas costeras. A raíz de la exitosa gira de Bad Bunny, este elemento escénico se ha convertido en un ícono cultural que trasciende la música.

Incluso durante su presentación en el Super Bowl, en febrero de este año, el intérprete montó La Casita en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.