Slayer, la legendaria banda liderada por Tom Araya y Kerry King, regresa a México este 2026 con un show inolvidable que desatará el caos metalero en la capital.

La agrupación está de manteles largos pues celebra 40 años del álbum Reign in Blood, uno de los más importantes de su trayectoria y un referente del thrash metal. Por ello, recorrerán varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica para llevar a su fiel público canciones como “Angel of Death” y “Raining Blood”, que se han vuelto himnos atemporales.

No te pierdas esta experiencia y conoce cuándo y cómo puedes acceder a la preventa y a la venta general de boletos para ver a Slayer en la Ciudad de México.

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Slayer en México: Fechas, preventa y venta de boletos

El concierto de Slayer en México tendrá lugar el próximo 21 de octubre de 2026, en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

La presentación de la banda de thrash metal formará parte de la gira Reign in Blood 40th Anniversary 2026, con la que celebrarán cuatro décadas del lanzamiento de su mítico álbum de 1986.

Además, a través de Instagram, Slayer confirmó que Power Trip será la encargada de abrir su presentación en CDMX.

Boletos para el concierto de Slayer en México

La venta de boletos para el show de Slayer en CDMX para fans y paquetes VIP comenzará el lunes 1 de junio, a las 10:00 horas, en el sitio web oficial de Ticketmaster.

Mientras tanto, la venta general iniciará el próximo jueves 4 de junio, a las 11:00 horas, a través de Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

Fechas de Slayer en Latinoamérica

La banda estadounidense Slayer anunció que se presentará en otros países de América Latina, además de México:

5 de diciembre: Bogotá, Colombia, Vive Claro

10 de diciembre: Santiago, Chile, Estadio Santa Laura

14 de diciembre: Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

17 de diciembre: São Paulo, Brasil, Allianz Parque

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