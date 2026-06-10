El Countdown Concert de la FIFA del día de hoy es una probadita de lo que será la inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio. Este evento conecta simultáneamente a México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de la Copa Mundial, con un espectáculo lleno de música y emoción.

La cuenta regresiva hacia el torneo más esperado del planeta arranca de la mano de artistas de talla mundial que encenderán el ambiente antes de que ruede el balón. No te pierdas este evento histórico y descubre dónde puedes verlo completamente en vivo.

¿Dónde ver el Countdown Concert de la FIFA EN VIVO?

El Countdown Concert de la FIFA se celebra este miércoles 10 de junio en tres sedes: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. En México, el escenario es el Auditorio Nacional, donde la fiesta comienza a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión oficial se puede seguir gratis y en vivo a través de la cuenta de la FIFA en TikTok, a partir de las 18:40 horas. Con este evento se conectarán las tres ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo en un mismo espectáculo.

¿Qué artistas son parte del Countdown Concert de la FIFA por el Mundial?

En México, desde el Auditorio Nacional : Belinda, Los Ángeles Azules, Elena Rose y el maestro Andrea Bocelli pondrán a bailar al público. Belinda, Los Ángeles Azules, Elena Rose y el maestro Andrea Bocelli pondrán a bailar al público.

Desde Canadá, en Toronto: Bryan Adams, Wyclef Jean, Nora Fatehi, Sanjoy, The Beaches y Vegedream complementan la cartelera de lujo.

En Estados Unidos, desde Los Ángeles: Ava Max, Bia, Davido y Major Lazer se unen al show pre mundialista.

El Countdown Concert de la FIFA es el inicio perfecto para vivir la emoción del Mundial 2026, pues combina música, cultura y pasión de tres países que se unen en esta edición.

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