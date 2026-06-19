Rush hace recorrido musical por cinco décadas

Mientras la atención de todo México estaba puesta en el Mundial de futbol, la noche del jueves miles de personas se dieron cita en el Palacio de los Deportes para ser testigos del esperado regreso de Rush, que arribó como parte de su nueva gira Fifty Something, la cual apenas va en su quinta fecha y tendrá un segundo show en suelo mexicano el 20 de junio en la misma sede. Vale la pena destacar que nuestro país será el único de Latinoamérica visitado por el grupo durante este 2026.

En punto de las 20:25 horas, tras la proyección de una serie de escenas de películas y series con referencias y homenajes a Rush, el cantante y bajista Geddy Lee, y el guitarrista Alex Lifeson aparecieron acompañados por la baterista Anika Nilles en lugar del fallecido Neil Peart.

Con la emoción a tope y entre gritos del público en un lleno total, las primeras notas de “Xanadu” marcaron el inicio de una noche memorable a ritmo de riffs de guitarra, golpes duros de batería, sintetizadores sicodélicos y un bajo agresivo entre una mezcla de complejo rock pesado con ganchos melódicos.

A pesar de que Lee y Lifeson pasan ya los 70 años de edad, esto no se notó cuando hacían lo suyo sobre el escenario y ambos dejaron claro que todavía tienen mucho que ofrecer. Dividido en dos sets, el show fue llevando a los presentes a lo largo de todas las épocas del grupo, comenzando con la sección instrumental y la atmósfera épica sacada de la fantasía del primer tema.

“Hola, México, buenas noches, amigos, gracias por estar aquí, es grandioso estar de regreso para celebrar más de 50 años de carrera”, saludó el vocalista de Rush, quien dijo algunas frases en claro español.

▶ #Video | Tras más de una década lejos de los escenarios, Rush ha regresado en grande y hoy se presenta en un glorioso concierto en Ciudad de México ante un lleno total en el Palacio de los Deportes



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Un par de temas después llegó un sonido más rápido con un bajo estridente, una guitarra que por momentos sonaba a heavy metal y una batería rápida que era tocada con alta precisión; combinación que subió los decibeles y puso a la mayoría a mover la cabeza al ritmo que sonaba.

Geddy Lee se tomó un breve momento para recordar a “su hermano en la fuerza” Neil Peart y hablar de su talento como músico, además de lo mucho que lo extrañan él y Alex Lifeson. Acto seguido, se homenajeó al baterista con un video y una serie de fotografías de él luciéndose en su instrumento, algo que recordó a los fans que él ha sido incluido muchas veces en las listas de mejores bateristas de rock de todos los tiempos.

Entre humo, juegos de luces, pirotecnia y visuales con temáticas diversas, cada canción era como estar presenciando una clase musical en la que el guitarrista y el bajista eran los maestros tocando “Dreamline”, “Subdivisions”, “Bravado”, “Anthem”, “The Spirit of Radio” y otros temas igual de potentes.

Posteriormente se escuchó un grito colectivo de emoción ante la proyección de un fragmento de la serie animada South Park debido a que eso significaba que se venía uno de los grandes momentos de la velada con el clásico infaltable “Tom Sawyer”, tema que volvió aún más grande la fiesta y al que le siguieron más canciones conocidas.

▶ #Video | El clásico infaltable "Tom Sawyer" marcó uno de los momentos más memorables del primero de dos conciertos de Rush en Ciudad de México, en una noche inolvidable para sus fans



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Rush dio una presentación impecable en vivo y al final sus fans se fueron con la satisfacción de haber presenciado un gran regreso de parte de una de las bandas esenciales en la historia del rock progresivo.

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