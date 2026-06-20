La actriz turca Ece Irtem, reconocida por su papel protagónico en la novela Por Un Amor, murió repentinamente el 14 de junio, tan sólo un día después de cumplir 35 años, en Estambul, Turquía.
Su fallecimiento, inicialmente fue atribuido a un infarto fulminante, noticia que conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores en todo el mundo.
Sin embargo, recientemente surgieron nuevas versiones en torno a las circunstancias de la muerte de Ece Irtem. Ahora su abogado pide investigar una mordedura de mono que habría sufrido semanas antes, como posible factor determinante en su estado de salud.
Caso Ece Irtem: Piden investigar mordedura de mono como probable causa de muerte; ¿qué pasó?
De acuerdo con medios locales, Ugur Gokkoyun, el abogado de Ece Irtem reportó que la actriz habría sido mordida por un mono durante un viaje reciente a Asia. Aunque en un principio la protagonista de Por Un Amor restó importancia al incidente, fuentes cercanas aseguran que presentó molestias posteriores que podrían estar relacionadas con una infección.
La hipótesis de que este incidente habría desencadenado la muerte de Ece Irtem ha cobrado fuerza en redes sociales, luego de que especialistas señalaran que una mordedura de este tipo puede transmitir bacterias o virus capaces de provocar complicaciones graves si no se atienden de inmediato.
Por ello, familiares y seguidores han solicitado a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva para determinar si el ataque animal influyó en su repentina muerte.
El caso de Ece Irtem abrió nuevas interrogantes con esta hipótesis. La actriz de 35 años era una figura pública con una carrera en ascenso, recordada por sus participaciones en series como Yeni Gelin, Payitaht: Abdülhamid y Kızılcık Şerbeti. Su partida dejó un vacío en la televisión turca.
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