Mi hermanastra, mi obsesión: ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Mi hermanastra, mi obsesión es un drama con Inteligencia Artificial en el que seguimos la historia de una mujer que se encuentra atormentada por una madrastra cruel y un prometido calculador.

¿De qué trata Mi hermanastra, mi obsesión?

Mi hermanastra, mi obsesión sigue la historia de una rica heredera, quien se encuentra atormentada por su cruel madrastra. Ella se despierta solo para descubrir que su aventura de una noche es nada menos que su hermanastra.

Mi hermanastra, mi obsesión ı Foto: Especial

Atrapada entre un prometido calculador y las retorcidas intrigas familiares, la hermanastra (una astuta empresaria movida por una devoción obsesiva) arrastra a Chloe al abismo junto a ella. Juntas, romperán cada trampa en su camino hasta celebrar una boda legendaria.

¿Dónde ver Mi hermanastra, mi obsesión?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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