Yolanda Andrade habla de su enfermedad incurable: ‘Me da tiempo para despedirme’ | VIDEO

Yolanda Andrade es una de las conductoras mexicanas más destacadas, quien recientemente apareció para hablar con sus seguidores en redes sociales sobre su actual estado de salud.

Recordemos que la famosa fue diagnosticada anteriormente con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad del sistema nervioso que daña las células del cerebro y la médula espinal llamadas neuronas motoras. Al morir las células, los músculos se debilitan y pierden fuerza. Esto causa problemas para caminar, hablar, tragar y respirar.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? ı Foto: IG: @yolandaamor

Yolanda Andrade habla de su estado de salud

En un video publicado en sus redes sociales, Yolanda Andrade habló con sus seguidores sobre la importancia de estar bien informados y de investigar, pues asegura que ser ignorante es una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona.

También quiso agradecer a sus amistades por “estar pendiente de ella” y agradeció a Dios: “Me da tiempo para despedirme y la verdad con el paso del tiempo he visto mejorías y en otros ya no los he visto y eso pega duro porque sabes que estás en la línea y dices ahí voy yo”, contó.

“Los músculos se van atrofiando, no sé cómo decirles... Se llama esclerosis mi reina, lo que nunca desearías tener”, lamentó sobre su enfermedad, aunque también apuntó que ella no es solamente un diagnóstico y aseguró que siente gratitud.

YOLANDA ANDRADE COMPARTE CÓMO LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA HA CAMBIADO SU VIDA



FUERZA A YOLANDA 🙏🏼 pic.twitter.com/VC7LMFIgzF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 15, 2026

Varios famosos reaccionaron a la publicación de la conductora con mensajes, dejando ver su apoyo y cariño incondicional. Uno de ellos fue Alfredo Adame, quien le puso “qué gusto verte, hermosa”, acompañado por emojis de flores y corazones.

También Maribel Guardia le envió un mensaje en el que mostró cómo admira su fortaleza mental. “Yolanda, admiro profundamente la serenidad y la sabiduría con la que estás afrontando este camino. Tu resiliencia ilumina, tu fortaleza inspira, y la manera en que compartes amor en medio de todo es un regalo para quienes te leemos. Te abrazo con todo mi cariño. Y gracias por recordarnos que aún en la prueba, se puede sembrar luz”, declaró.

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