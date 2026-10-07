El sándwich de Mariana: Dónde ver el video y quiénes son los personajes del cortometraje

El cortometraje del director mexicano Carlos Cuarón titulado “El sándwich de Mariana” busca crear consciencia en contra del bullying del que son víctimas muchas y muchos menores de edad dentro de los entornos escolares.

En poco menos de 10 minutos, el cortometraje mexicano logra retratar los estragos que provoca en un niño el ser víctima constante de hostigamiento y violencia, llegando a replicar las conductas que vive en casa con otros compañeros de clase.

El cortometraje, que forma parte de la película “Vidas Violentas”, se encuentra disponible en la plataforma de videos largos YouTube, y en este puedes ver la historia de Mariana, una niña que es víctima de violencia escolar, y su agresora, Isabel.

Cortometraje El sándwich de Mariana ı Foto: Captura de pantalla

¿De qué trata el cortometraje “El Sandwich de Mariana”?

En este cortometraje Mariana decide quedarse por unos segundos dentro de su salón de clases cuando suena la campana para el receso, y al percatarse de esto su profesora le pregunta si no saldrá, por lo que la niña se levanta para ir al patio.

En este una niña más alta que ella, acompañada de otras dos, la toma del cuello y le dice que le dé el sándwich que lleva en una bolsa, y continúa molestándola a pesar de que ya le entregó la comida.

Cortometraje El sándwich de Mariana ı Foto: Captura de pantalla

Cuando las clases se terminan Mariana camina hacia la salida, y esta es empujada contra la puerta por las mismas niñas que la molestaron, y posteriormente las observa mientras se despiden.

Cuando se encuentran fuera de la escuela Mariana sigue a su agresora, Isabel, hasta su casa sin que esta se de cuenta, y dentro de esta se puede ver que es molestada por su hermana mayor, Raquel.

El sándwich de Mariana: Isabel y Raquel ı Foto: Captura de pantalla

Posteriormente se ver a Susana, la madre de ambas, igresa a la habitación para saber por qué se están peleando, y esta las regaña y critica el aspecto físico de Raquel, para posteriormente exigirle, en un tono molesto, que limpie el desorden que hizo.

Mariana funciona como expectadora externa en las ventanas de la casa familar de Isabel, en la que Susana y su esposo, Mario, discuten en la cocina porque la comida no está lista.

El sándwich de Mariana: Mario y Susana ı Foto: Captura de pantalla

En ese cortometraje se puede ver que las violencias que se viven en esta casa son replicadas en cadena: Mario es violentado por su jefe del trabajo, Susana es violentada por su esposo, Raquel es violentada por su madre, e Isabel es violentada por su hermana mayor.

Además, la manera en la que se expresan los miembros de esta familia y la forma en la que agreden a quienes perciben inferiores a ellos se replica con exactitud; toman del cuello a la persona, arremedan su forma de hablar y las insultan.

Al día siguiente Mariana decide cambiar lo que está viviendo, pues al ser testigo directa de la situación que vive Isabel en casa decide llevar dos sándwiches a la escuela y darle uno a quien era su violentadora.

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