El estreno de la serie Timbiriche genera curiosidad en el público sobre diversos episodios de la vida de Sasha Sokol, la exintegrante de la icónica banda de los años 80.

Entre las preguntas más frecuentes está ¿quiénes son sus padres y cómo fue el entorno familiar que acompañó a la cantante durante sus primeros años en el mundo del espectáculo?

La historia de Sasha ha vuelto a cobrar relevancia ya que la producción de ViX retoma algunos momentos inspirados en su infancia y adolescencia, lo que ha llevado a muchos seguidores a interesarse por su familia y trayectoria artística; en La Razón te contamos.

¿Quiénes son el papá y la mamá de Sasha de Timbiriche?

Los padres biológicos de Sasha Sokol de Timbiriche son Miguel Happy Sökol García y Magdalena Cuillery. Su padre tiene ascendencia mexicana y europea (ucraniana), mientras que su madre era de origen francés. Ambos se separaron cuando la artista era aún una niña.

Magdalena Cuillery, mamá de Sasha Sokol de Timbiriche ı Foto: IG sashasokolova

Tras el divorcio, Magdalena Cuillery contrajo matrimonio con Fernando Díez Barroso, un ejecutivo de Televisa que participó activamente en la crianza de Sasha.

Sasha tiene tres hermanos: un hermano llamado Michel Sökol y dos hermanas, Ximena y Alejandra. La cantante ha procurado mantener buena parte de su vida familiar alejada de los reflectores, por lo que no suele publicar fotos de ellos en redes sociales.

¿Quién es Sasha Sokol?

Sasha Sokol, cuyo nombre completo es Sasha Marianne Sökol Cuillery, nació el 17 de junio de 1970 en la Ciudad de México. Alcanzó la fama a principios de los años ochenta al ser una de las integrantes originales de Timbiriche, una agrupación que se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de la música mexicana.

La cantante Sasha Sokol en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Después de dejar el grupo en 1986, inició una exitosa carrera como solista con el álbum Sasha, que la convirtió en una figura del pop nacional. Además de la música, ha participado en proyectos de televisión, teatro y actuación.

Años más tarde, Sasha Sokol protagonizó el exitoso reencuentro musical Sasha, Benny y Erik junto a Benny Ibarra y Erik Rubín, quienes fueron sus compañeros en Timbiriche.

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