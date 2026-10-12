¿Quiénes son Triana y Kukene, las hijas de René Casados?

El estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? dejó boquiabierto a más de uno al descubrir que Gárgola era, en realidad, el veterano actor René Casados, quien dejó al descubierto su talento oculto para el canto al interpretar el tema “Qué vuelvas”.

Sobre el escenario, el carismático intérprete dio pistas de su amplia trayectoria en los melodramas y recordó que el público lo identifica especialmente por dar vida a inolvidables villanos.

Tras su sorpresiva participación, la curiosidad de los seguidores del reality show no se hizo esperar, volcándose a indagar en su faceta más íntima y, en particular, en quiénes son sus hijas.

¿Quiénes son Triana y Kukene Casados?

Triana y Kukene son las dos hijas del reconocido actor René Casados y de Rosa Adriana Ojeda. Ambas nacieron fruto de la relación que el histrión contrajo con su esposa desde su juventud, consolidando una familia que ha permanecida unida a lo largo de cinco décadas.

Los detalles públicos sobre la vida personal de Triana y Kukene son bastante reservados, ya que sus padres han mantenido un perfil familiar alejado de los escándalos mediáticos masivos.

No obstante, forman parte central del núcleo cercano del actor, quien frecuentemente expresa en entrevistas que su esposa e hijas representan el pilar fundamental y el motor de su vida personal y profesional.

Por su parte, Triana mantiene presencia en plataformas digitales como Instagram, donde en ocasiones se vincula su imagen a notas biográficas y reportajes sobre la trayectoria artística de su padre y el sólido matrimonio de sus padres.

La joven es la fundadora de 3Management, una agencia de representación artística que representa a personalidades como Carín León, Erick Elías, Zuria Vega y más personalidades del entretenimiento en México.

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