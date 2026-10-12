¿Quién es Rosa Adriana Ojeda, esposa de René Casados?

Este domingo en el primer episodio de ¿Quién es la máscara? 2026, se reveló que el personaje de Gárgola era en realidad el actor René Casados, una noticia que sorprendió a quienes no conocían su faceta musical.

El famoso interpretó el tema ‘Qué vuelvas’ y durante su presentación en el programa, mostró que era un actor y dio varios títulos de telenovelas, aunque detalló que se le conoce muy bien por sus roles como villanos.

Ante su aparición en el proyecto, los fans de ¿Quién es la máscara? se comenzaron a cuestionar sobre la vida privada del famoso, incluyendo quién es la esposa con quien lleva ya 50 años de un matrimonio sólido.

¿Quién es la esposa de René Casados?

El nombre de la esposa de René Casados es Rosa Adriana Ojeda. La pareja se casó en 1974 t juntos tienen a sus dos hijas Kikene y Triana.

“La conocí siendo un teenager (adolescente), apenas entrando a esa edad, y en cuanto la vi le dije: ‘Si ya me has robado la mirada, ahora me tendrás que asesinar los labios’. Ella no sabía que me estaba plagiando a (Xavier) Villaurrutia, me valí de la poesía y hubo match, y desde entonces nos amamos”, ha contado él de su relación.

Pese a la fama del histrión, ella prefiere mantener un perfil más discreto, pues no suele aparecer en fotos con Casados de manera constante y en las redes sociales, él tampoco la menciona demasiado.

Pese a esto, parece que la dinámica les ha funcionado, aunque el famoso admitió en el pasado que han habido ocasiones en las que se enfrenta a tentaciones, pero ha logrado mantenerse fiel a su esposa.

“El sentido del humor es una de las claves. Mi esposa es bella, sensible, inteligente, con una capacidad de amor infinita. Yo soy un afortunado (de tenerla) y ella tiene un sinnúmero de virtudes”, contó hace tiempo en una entrevista.

Fue sincero al explicar como evita las infidelidades: ““La única manera de evitar la tentación es entregándose a ella, y la tentación máxima es el amor que le tengo a mi esposa”, declaró.

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