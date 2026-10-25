Flores de listón, aplicaciones de tela, colores llamativos, texturas extravagantes y accesorios fuera de lo común formaron parte de la imagen que convirtió a Thalía en un referente de la moda juvenil durante los años 80 y 90.

A lo largo de su carrera, la cantante mexicana sorprendió con vestuarios que marcaron tendencia y que hoy siguen siendo recordados por sus seguidores. La también actriz fue una de las primeras en el mundo del pop de la época en destacar la cultura mexicana.

Entre todas estas prendas increíbles, una de las más icónicas es el famoso vestido adornado con ositos de peluche, una prenda que volvió a llamar la atención del público con el estreno de la serie Timbiriche, pues, aunque la retoman en la producción, no es idéntica. En La Razón te mostramos cómo era el vestido y de dónde retomó la idea Thalía.

FOTOS | Así era el vestido de osos de Thalía originalmente

La serie inspirada en la historia de Timbiriche, creada por ViX pero no autorizada por los exintegrantes del grupo, recreó el recordado vestido de ositos que utilizó Thalía.

Sin embargo, los seguidores más observadores notaron varias diferencias respecto al diseño original. Los peluches que aparecen en pantalla tienen formas y colores distintos, ya que la producción realizó una adaptación del emblemático atuendo que la cantante usó en Siempre en Domingo, en 1988.

El vestido original destacó por los pequeños osos de peluche colocados sobre un vestido negro. Según los fans, la cantante cosió a mano varios peluches rosas, amarillos y azules sobre un vestido negro que había pertenecido a su hermana mayor.

Las diferencias entre la serie y la vida real sobre la entrada de Thalía a Timbiriche ı Foto: Especial

¿De dónde viene la idea del vestido de ositos de peluche que usó Thalía?

El vestido con ositos de peluche no fue idea de Thalía, aunque la cantante lo popularizó en México cuando era parte de Timbiriche, en 1988 durante la presentación en Siempre en Domingo.

Uno de los primeros registros de este vestido es de la marca italiana Moschino. Se trata de un diseño original de Franco Moschino, usado por la princesa alemana Gloria von Thurn und Taxis, en marzo de 1987, durante su participación en el programa de televisión alemán Wetten, dass..?

En esencia, ambos modelos son iguales, pero el vestido de Thalía tiene ositos de colores y el de la princesa, ositos color café.

La princesa alemana Gloria von Thurn und Taxis usando el vestido de la marca italiana Moschino ı Foto: X @SenshiFuku

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