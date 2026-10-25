Luego de su paso por Timbiriche, Thalía se convirtió en una de las artistas mexicanas con mayor fama internacional de su generación pues pudo construir una exitosa carrera como cantante y actriz que la llevó a conquistar al público de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Ahora, con el estreno de la serie Timbiriche, muchos seguidores devolvieron la mirada a su relación con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz, quien le llevaba 20 años de diferencia cuando salían. Conoce cómo fue su romance y cómo lucían juntos.

¿Quién era Alfredo Díaz Ordaz?

Alfredo Díaz Ordaz Borja nació el 11 de junio de 1950, en Puebla. Fue músico, compositor, director, productor musical y contador público. Era hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz y de Guadalupe Borja.

Desde joven mostró interés por la música y estudió esta disciplina en Los Ángeles, California, además de participar en diversos proyectos de rock y pop.

A lo largo de su carrera formó parte de agrupaciones como Renaissance, Love Syndicate y Wingman, además de desarrollar una trayectoria como productor musical.

Alfredo Díaz Ordaz también es recordado por impulsar la carrera como solista de Thalía, produciendo sus primeros discos tras su salida de Timbiriche.

El músico estuvo casado con Paulina Castañón Ríos Zertuche, con quien tuvo dos hijas. Posteriormente mantuvo una polémica relación sentimental con Thalía, con quien incluso planeó casarse.

Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993 a los 43 años a causa de hepatitis C.

Fotos | Así se veían Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, con una diferencia de 20 años, cuando eran novios

La historia de amor entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz comenzó en 1989, cuando él impulsaba la carrera musical de la entonces joven cantante. Entre ambos existía una diferencia de edad cercana a los 20 años, ella tenía 19 años y él 39, situación que generó algunas críticas.

Así se veían Alfredo Díaz Ordaz y Thalía cuando eran novios ı Foto: Especial

La pareja mantuvo una relación estable durante cuatro años y se dice que llegó a considerar el matrimonio como el siguiente paso en su historia juntos.

Alfredo Díaz Ordaz fue una figura clave en los primeros años de la carrera como solista de Thalía, pues le ayudó a producir sus primeros álbumes, luego de dejar Timbiriche.

Sin embargo, los planes de boda nunca pudieron concretarse pues Alfredo Díaz Ordaz falleció en diciembre de 1993, dejando a Thalía muy afectada.

Alfredo Díaz Ordaz y Thalía ı Foto: Especial

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