Anna Ferro llora A Fernando del Solar en su primera Navidad sin él: "Hay que honrar"

Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, se desmoronó en llanto recordando al conductor en su primera Navidad tras su muerte.

A través de sus historias de Instagram, Anna Ferro se olvidó un momento de su pleito con Ingrid Coronado y habló de lo devastadora que es su vida sin Fernando del Solar.

El video de Ana Ferro Especial

"Como cuando tu estado de ánimo no está al cien, peor tienes la actitud de estar mejor, no importa como hagas, como salgas, ruedas de la cama e intentas hacer algo por ti. Así que voy a salir a caminar con mi familia que es la que siempre me apoya”, dijo.

En otro video señaló que esta fue su primera Navidad sin Fernando del Solar, por lo que aprovechó para desear a todos sus seguidores felices fiestas.

“Feliz Navidad llena de bendiciones; aunque para muchos de nosotros sea distinta sin los seres que amamos, pero hay que aprovechar a los que sí tenemos; hay que aprender a honrar a los que ya no están”, señaló.

Finalmente, Ana Ferro compartió una serie de fotografías junto a Fernando del Solar en las que escribió: "Abrazos que curan".