"Chip y Dale al rescate": ¿Vale la pena ver la película live action de los hermanos ardilla?

Había muy pocas razones para pensar que esta nueva “Chip y Dale al rescate” pudiera escapar de la visión prefabricada con la que suelen convencionalizar la identidad de viejos y queridos productos de entretenimiento en este tipo de adaptaciones live-action como “Los Pitufos” (2011) o “Garfield” (2004); sin embargo, y para sorpresa de todos, lo consigue.

Y no porque sea precisamente innovadora ni mucho menos, sino por la forma en que los conceptos que retoman, algunos de ellos ya muy conocidos, los aprovechan con el claro objetivo tanto de poner al día la obra original, como de mantener los elementos que le definen y de paso arrojar algunos apuntes inteligentes.

la animación 3d disfrazada de 2d de esta futura película de chip y dale es simplemente algo que se ver sin alma en de aspecto visual: pic.twitter.com/TLQdC48mPp — della duck (@Delladuck6) May 13, 2022

Para ello plantean un universo donde la normalidad de la convivencia entre personajes animados y los reales, está sustentada dentro de una trama que hace que aquel viejo show que conocimos a finales de los 80 sea parte de la ficción.

Ahí nuestras ardillas protagonistas son un par de actores, quienes luego de estar separados durante varios años debido a diferencias que terminaron por afectar su amistad y camino profesional, al más puro estilo de esa pequeña joya llamada “Return to the Batcave” (2003) —con Adam West y Burt Ward interpretándose a sí mismos—, tienen que resolver un caso en la realidad, muy similar al de sus aventuras televisivas.

Desde ahí viene lo interesante, pues mientras a uno nos lo presentan en animación 2D y como un resignado vendedor de seguros que ha aprendido a vivir lejos de los reflectores, al otro lo vemos como una estrella venida a menos que se la pasa dando fotos y autógrafos en convenciones, quien afanado en volver a la cumbre ya hasta recurrió a cambiar su apariencia vía el CGI, cual si de una cirugía plástica se tratara.

Bruh no me esperaba que el sonic feo haya vuelto en la nueva peli de chip y dale pic.twitter.com/lzZL3HBalW — 🎱𝐄𝐥 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐤𝐮𝐭𝐭💀 (en match) (@skuttdetective) May 20, 2022

Pero eso no es todo, el problema que deben resolver se origina cuando uno de sus compañeros de la pantalla, debido a su fijación con el consumo de un queso muy peculiar, se ve amenazado por una organización criminal que se dedica a secuestrar celebridades para hacerles cambios en cuerpo y rostro, mismos que les permitan explotarles en versiones ilegales de las series y películas con las que se hicieron famosos.

Son varias las implicaciones con respecto a los cambios estéticos, las adicciones y la piratería, amén de la autoparodia representada por el villano en turno, pero además llama la atención el ingenio para el traslado de dichos temas a una producción con enfoque infantil.

Ya se estreno la pelicula de Chip y Dale y aqui esta la escena completa del cameo de MLP y eso es todo lo veremos de ellas en la peli. XD pic.twitter.com/DRNBczwt7p — Gummy el filosofo (@FilosofoGummy) May 20, 2022

Finalmente y no porque sea menos importante, hay que reconocer que eso se extiende al uso de los cameos, pues sin hacer tanto ruido, demuestra que no solo se trata de cantidad, sino de calidad, convirtiéndose en todo lo que hubiera querido ser la fallida “Space Jam: A New Legacy” (2021) —¡Toma eso LeBron!—.

Y es que aquí la enorme cantidad de personajes que hacen acto de presencia, provenientes hasta de franquicias que no llevan el sello Disney, no se quedan en lo mero anecdótico o en una muchedumbre sin sentido, por el contrario, muchos de ellos en mayor o menor medida tienen algún peso en la trama o complementan el escenario satírico.

Así pues, pese a no estar exenta de huecos en el desarrollo y los lugares comunes de la fórmula, y no alcanzar los niveles de originalidad de los grades títulos del formato, dígase la estupenda “¿Quien engaño a Roger Rabbit?” (1988), o el encanto del espíritu disparatado de la primera “Space Jam” (1996), “Chip y Dale al rescate” resulta una más que agradable sorpresa, disfrutable tanto para niños como para adultos, lo cual le pone por encima del promedio marcado por otros productos de entretenimiento como “Sonic 2”. Llega directo en la plataforma Disney Plus,