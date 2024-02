Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, revela las cirugías estéticas que se hizo: 'me reconstruyó'

Dasiy Anahy presumió hace poco que regreso con Eduin Caz, cosa que fue criticada por muchos fans de Grupo Firme, pues aseguraron que ella fue el evento canónico del cantante previo a su caída a los excesos. Ahora, la de nuevo esposa del famoso le compartió a sus fans todas las curgás estéticas que se ha realizado.

Fue a través de una transmisión que hiso en sus redes sociales que Daisy Anahy compartió con sus seguidores que se encontraba recuperándose de una serie cirugías estéticas que le acaban de hacer apenas hace unos días, pues quería lucir un cuerpo de influencer de redes tras dar a luz a su tercer hijo.

"Esta vez, con mi tercer bebé, debido al peso y la gravedad, ya saben, necesitaba una corrección. Me hicieron una reducción, me recortaron y me pusieron otro implante", inició Daisy Anahy en su relato.

Además del cambio de implantes, la esposa de Eduin Caz reveló que se hizo una abdominoplastia para así recuperar el vientre plano sin la necesidad de tener disciplina y hacer ejercicio. Además, señaló que tal procedimiento fue para corregir una cicatriz.

"También me hice una abdominoplastia nuevamente, porque tiendo a cicatrizar un poco feo y después del estiramiento que experimenté con Christiancito, la cicatriz no lucía bien. El doctor la reconstruyó y ahora luce muy bonita", detalló Daisy Anahy.

Antes de someterse al cambio de implantes y de la abdominoplastia, Daisy Anahy había comentado que se había hecho una rinoplastia para así tener una nariz puntiaguda, modelo estándar entre las buchonas.