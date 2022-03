¿Eduin Caz cantará el Himno Nacional en la pelea del Canelo Álvarez? Esto se sabe

Eduin Caz de Grupo Firme y Saúl “El Canelo” Álvarez tienen una gran amistad, al grado de que recientemente ambos fueron vistos entrenando juntos, motivo por el cual fans especulan que el artista podría interpretar el Himno Nacional en la siguiente pelea del boxeador.

El Canelo actualmente se está preparando para pelear contra Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo en la T-Mobile Arena, con quien se disputará el título de los pesos semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo, que actualmente le pertenece al ruso.

"Me gusta mucho el box, se hicieron los mensajes con el Canelo y me dijo 'vente mañana'... ahí me verán cantando en himno en una pelea del canelo", afirmó Eduin Caz durante su entrenamiento con el Canelo.

Esto a llevado a centenas de fans a especular si Eduin Caz será quien cante el Himno Nacional en el combate del Canelo, cosa de la cual el boxeador ya emitió algunas declaraciones.

En entrevista con “Despierta América”, el Canelo sugirió que Eduin Caz sí podría interpretar el símbolo patrio durante su pelea con Dmitry Bivol.

“Vamos a preguntarle a ver qué dice, a ver cuál es su mensaje”, dijo el Canelo Álvarez. No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado nada.

