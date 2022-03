Hermana de Luis de Llano afirma que él siempre la odió: "Me hizo muchas cosas"

La acusación que Sasha Sokol hizo en contra de Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era menor de edad ha sacado a la luz muchos otros casos similares, además de que han revivido oscuros momentos del pasado del productor, como la vez en la que su media hermana Cecilia Fuentes dio a conocer que el famoso la odiaba y que le había hecho muchas cosas desgarradoras por lo mismo.

Cecilia Fuentes ofreció una entrevista en 2020 a Claudia de Icaza y Lupita Martínez en la que afirmó que su relación con Luis de Llano era lejos de ser buena, todo porque su mamá la quería más a ella.

“Luis siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana… me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”, confesó.

Ante la petición de que narrara qué era lo que Luis de Llano le hacía, la media hermana del presunto “Carnal de las Estrellas” dijo que no tenía caso hablar de ellos, pues él siempre iba a decir que era puras patrañas.

“Prometí no decirlo porque dice que son calumnias, pero Julissa y yo sabemos que no, ella sabe de lo que estoy hablando”, agregó.

Luis de Llano no ha emitido ni un solo comentario de las acusaciones de Sasha Sokol, pero se dio a conocer que se está asesorando legalmente para pronunciarse.

rc