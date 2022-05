La Casa de los Famosos 2: Ivonne Montero le reclama a Eduardo Rodríguez por negar su romance (VIDEO)

La Casa de los Famosos 2 sigue dando de qué hablar y ahora el nuevo escándalo es protagonizado por Ivonne Montero, quien le reclamó a Eduardo Rodríguez por negar su romance que tuvieron y en el que ella fue la amante.

Todo el pleito fue captado por las cámaras y este inició cuando Ivonne Montero se le acercó a Eduardo Rodríguez para reclamarle que había asegurado que él nunca se relacionaría con mujeres con hijos, cosa que le caló a la famosa, pues tiene una bendición de nueve años.

“Claro, me vengo a sorprender de cositas, que de pronto él dijo una vez que estuvimos platicando (en La Casa de los Famosos), dijo que él nunca andaría con una mamá y me vengo a enterar acá, y yo digo ‘¿Por qué nunca me lo dijo?”, pronunció fúrica Ivonne Montero.

Tras ello, Ivonne Montero encaró a Eduardo Rodríguez y le dijo: “mira yo la verdad lo hablé, porque nunca lo había hablado con nadie, nunca lo había abierto con nadie, lo abrí porque hay una historia, porque representa algo".

Parte 1 conver: "Asumo la responsabilidad mía de no pOner en claro qué onda" Sí, Ivonne, pero él no es ciego, solo se hace el que no ve que claramente te estabas enganchando y aún así continuó jugando contigo 😭 #LCDLF2 pic.twitter.com/45ER47OwQF — 🖤 ~St Sofi 👑 💜 (@sofiaa_talks) May 21, 2022

“Me hiciste entender, si es que no quieres que se diga que me lo ofreciste, que íbamos a lograr y que íbamos a estar juntos, tienes un pavor, mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y luego ya no te acuerdas", añadió.

Tras ello Ivonne Montero estalló en lágrimas pues dijo que ella aún mantiene en su corazón su amorío con Eduardo:

Literal trata de HACERLE CREER QUE NO DIJO LO DE LAS MADRES SOLTERAS 🤡🤡🤡🤡 No seas tan mierd4 por favor... #LCDLF2 pic.twitter.com/mNbgbk5F81 — 🖤 ~St Sofi 👑 💜 (@sofiaa_talks) May 21, 2022

"A lo mejor el problema es mío, no hay bronca Lalo yo contigo ya cerré, obviamente aquí con toda esta semana tan complicada cómo no vas a estar aquí (en el corazón)”, le dijo devastada.

“Yo de pronto pienso que tú crees que yo no valgo o que me acuesto con todo el mundo, todo el tiempo me has preguntado por Zerboni de Potro me dijiste 'ay, ¿ya te lo diste?' a lo mejor en broma, pero eso quiere decir que no me conoces", añadió Ivonne Montero furiosa.