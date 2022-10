Luisito Comunica sufre calambre en la marcha zombie: "Me tiré gritando de dolor"

La marcha zombie regresó tras dos años de hacerse por la pandemia de COVID y mucha gente se la pasó bomba, a excepción de Luisito Comunica, quien sufrió un doloroso calambre en la pierna que literalmente lo tiró.

A través de sus redes, Lusito Comunica compartió su triste historia, la cual empezó mucho antes de su calambre, pues llegó cuatro horas antes al evento: "era el único imbécil maquillado".

Luisito comunica habla de su calambre Especial

“Me dio un calambre oje** en la pierna que me tiró al piso. Me dio mucha pena, pero gracias a la chica y al policía que me ayudaron”, escribió Luisito junto a una foto en la que se ve sentada en el suelo agarrándose la extremidad afectada por la posible falta de potasio.

Tras ello, dio más detalles de lo ocurrido y contó que la gente no insultó por no querr tomarse fotos con ellos en su momento de dolor.

“Me dio un calambre oje** al punto que me tiré al suelo gritando de dolor y la gente: ‘Última foto Luis’. Me están viendo que estoy valiendo burger con mi calambre y yo ‘No puedo caminar’”.

“La gente está viendo que igual no estás en el mejor escenario, que de verdad te están apretando, te están jalando y tú así ‘espérense tantito’. Y te gritan: ‘Pinc*** mam** de mie***, yo sólo quería una foto’. Se pone medio malita la gente”.

Para su fortuna, una chica “me vio y me ayudó, me estiró la pata, bien linda. Ya ahí la gente se empezó a dar cuenta ‘Le está doliendo’ y ya se controló, llegó un policía buena onda a auxiliar”,